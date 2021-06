The Lord of the Rings, lanciata una petizione contro le scene di nudo nella serie

In attesa di The Lord of the Rings, alcuni fan di J.R.R. Tolkien lanciano una petizione contro eventuali scene di nudo presenti nella nuova serie prodotta da Amazon Studios.

Nonostante non sia ancora uscito alcun frame di The Lord of the Rings, la nuova serie prodotta da Amazon Studios è già al centro dell'attenzione globale. Secondo quanto riportato da Comic Book, i fan di J.R.R. Tolkien hanno lanciato una petizione contro le scene di nudo che potrebbero essere presenti nella serie attualmente in lavorazione.

Una foto di J.R.R. Tolkien

Uno dei rumors nati attorno a The Lord of the Rings riguarda la presenza di eventuali scene di sesso e di nudo. Questa rivelazione ha generato pareri contrastanti tra i fan del lavoro di J.R.R. Tolkien, che hanno lanciato una petizione per evitare che possa accadere una cosa del genere. A lanciare la petizione è stato l'account Cathoholic Memes su Change.org con la richiesta che il progetto possa aderire a standard più prettamente familiari. Al momento sono state raccolte circa 35mila firme.

La petizione recita: "Amazon Studios sta lavorando a una nuova serie tratta dall'universo de Il Signore degli Anelli. La richiesta della produzione è stata quella di realizzare anche scene di nudo e di sesso. Il lavoro di Tolkien è decisamente cristiano e intriso di simbologia religiosa. Era un cattolico fervente e la sua memoria deve essere onorata evitando scene di sesso gratuite. Le creazioni di Tolkien sono sempre state adatte alla famiglia. Continuiamo a mantenere questo tono!".

Le riprese di The Lord of the Rings sono attualmente in corso e non si sa ancora quanto una petizione del genere possa effettivamente pesare sull'eventuale riscrittura di determinate sequenze incriminate. Dal momento che la serie è un progetto fondamentale per Amazon Prime Video, che ha previsto di sviluppare cinque stagioni, una richiesta del genere da parte del fandom non è da sottovalutare del tutto.

La prima stagione di The Lord of the Rings costerà circa 450 milioni di dollari e sarà interpretata da Robert Aramayo, Ismael Cruz Córdova, Joseph Mawle, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman. La serie è stata sceneggiata da J.D. Payne e Patrick McKay, che lavoreranno anche come showrunner.