The Lord of the Rings: la regista Charlotte Brändström si unisce alla serie Amazon

La regista Charlotte Brändström si unisce alla serie The Lord of the Rings, prodotta da Amazon Studios e ispirata all'opera di Tolkien.

Gli Amazon Studios hanno annunciato oggi che la regista franco-svedese Charlotte Brändström è entrata a far parte del team creativo della serie Amazon Original The Lord of the Rings.

La mappa della Terra di Mezzo che vedremo nella serie tv

Brändström proseguirà il lavoro del filmmaker spagnolo Juan Antonio Bayona e del regista anglo-cinese Wayne Che Yip unendosi all'ensemble internazionale, attualmente sul set in Nuova Zelanda, per dirigere due episodi della serie.

Brändström è stata nominata agli Emmy per Julie, chevalier de Maupin. Ha inoltre diretto più di 30 fra lungometraggi, mini-serie e serie TV tra cui alcuni episodi di The Man in the High Castle, Outlander, The Witcher e Jupiter's Legacy.

"Sono molto contenta di avere la visione di JD e Patrick a guidarmi nella Terra di Mezzo e di immergermi nell'iconico mondo di J.R.R. Tolkien. È un grande privilegio essere in Nuova Zelanda per lavorare con l'incredibile gruppo di talenti creativi di Amazon Studios" ha commentato Brändström.

"Vi sono ancora innumerevoli cose da vedere nella Terra di Mezzo, e grandi opere da realizzare" ha aggiunto, citando Gimli.

La serie Amazon Original The Lord of the Rings porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo drama epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Partendo da un tempo di pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi, Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo. Come già annunciato, la serie è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne & Patrick McKay; sono affiancati dagli executive producer Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, dal co-executive producer Wayne Che Yip, e dal produttore Christopher Newman.