The Lord of the Rings, la boss di Amazon giustifica i 465 milioni di budget: "Abbiamo costruito un mondo"

Amazon è fiduciosa che la risposta del pubblico giustificherà il budget stratosferico investito per costruire l'incredibile mondo in cui è ambientata la serie The Lord of the Rings.

The Lord of the Rings, nuovo adattamento seriale de Il signore degli anelli, in cantiere presso Amazon Studios, si prepara a fare la storia col suo budget stratosferico che si aggira sui 465 milioni di dollari. La boss dello studio Jennifer Salke ha fornito una giustificazione a tale cifra parlando di "costruzione da zero di un mondo enorme".

La mappa della Terra di Mezzo che vedremo nella serie tv

Jennifer Salke ha confessato all'Hollywood Reporter di avere fiducia nella risposta del pubblico che ricompenserà un tale sforzo produttivo spiegando:

"Il mercato è folle come hai visto con l'affare Knives Out. [Netflix ha pagato 469 milioni di dollari per due sequel]. Questa è una stagione completa di una serie grandiosa che ha richiesto la costruzione di un mondo. La cifra è folle a leggerla, ma stiamo davvero costruendo l'infrastruttura di ciò che sosterrà l'intera serie".

Salke prosegue: "Ma è un mondo pazzo e ci troviamo in situazioni in cui le offerte iniziano a diventare incredibilmente alte. La competizione è dura e dobbiamo prendere decisioni sulla direzione futura da impartire al mercato. Per quanto riguarda l'audience di The Lord of the Rings, aspiriamo a un pubblico gigante e globale che si presenti a un appuntamento televisivo imperdibile. Siamo abbastanza fiduciosi che ciò accadrà".

The Lord of the Rings: la sinossi ufficiale della serie tv conferma la storia e l'ambientazione

Esplorando cosa sappiamo sulla serie tv di Amazon Prime Video Il Signore degli Anelli, la prima stagione, del costo di 465 milioni di dollari, sarà il via a un nuovo franchise dedicato alla Terra di Mezza. Per mettere in prospettiva tale cifra, basti pensare che Peter Jackson ha speso circa 280 milioni di dollari per realizzare l'originale trilogia de Il signore degli anelli, e 623 milioni per la successiva trilogia de Lo Hobbit. L'ultima stagione de Il trono di spade è costata all'incirca 15 milioni a episodio, per un budget complessivo di 90 milioni per sei episodi.

Amazon non ha ancora rivelato il numero degli episodi che comporranno la prima stagione di The Lord of the Rings, anche se è confermato che saranno almeno sei. J.A. Boyona sta dirigendo i primi due episodi della serie, mentre Wayne Che Yip sta dirigendo quattro episodi. La serie è attualmente in produzione e non ha una data di uscita confermata.