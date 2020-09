The Lord of the Rings, Morfydd Clark: "Set immenso, c'è anche l'addetto al movimento della polvere"

Morfydd Clark, interprete della giovane Galadriel nella serie The Lord of the Rings, ha svelato che la produzione della serie Amazon non potrebbe essere più imponente di così.

Che la serie Amazon The Lord of the Rings fosse uno degli show più costosi di sempre era stato già annunciato, a confermare la grandiosità del set ci pensa l'attrice Morfydd Clark, interprete della versione giovane di Dama Galadriel, la quale svelato che sul set c'è perfino l'addetto a studiare il movimento della sabbia.

Amazon Prime Video ha messo sul tavolo oltre un miliardo per produrre le cinque stagioni di The Lord of the Rings e gli stessi attori sono colpiti dai mezzi a disposizione per la realizzazione dello show. La gallese Morfydd Clark, che veste i panni di Galadriel, ha confessato a NME di essere convinta che non vedrà mai una produzione più maestosa di questa:

"Sotto molti aspetti sono più felice quando mi trovo coinvolta in progetti più intimi come Saint Maud. Ho dovuto abituarmi a lavorare nella scala di The Lord of the Rings. La quantità di persone che lavorano nello show è incredibile. Abbiamo una persona che ha solo il compito di osservare come la polvere reagisce ai passi e al respiro! Una cosa simile non mi sarebbe mai venuta in mente. Non credo che le cose potrebbero essere più imponenti di così."

Morfydd Clark è impegnata sul set in Nuova Zelanda, dove ha condiviso lo stop delle riprese e l'esperienza del lockdown col resto del cast:

"È stato strano sperimentare il lockdown con persone con cui avevo appena iniziato a lavorare. Ma ci siamo comportati come una famiglia. Ogni tanto gli altri ti infastidiscono, ma continui a farteli piacere anche perché non hai scelta. Credo che il tempo trascorso coi colleghi sarà utile sul set, ma ovviamente mi preoccupo che il pubblico sia in grado di guardarci negli occhi e capire che certe parti sono state girate prima del lockdown e altre dopo."

The Lord of the Rings è stata sviluppata da J.D. Payne e Patrick McKay. J.A. Bayona dirige i primi due episodi, oltre a occuparsi della produzione esecutiva della serie tv nel cui cast troviamo anche Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi e Tom Budge.