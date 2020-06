The Lord of the Rings, le riprese della serie Amazon al via, si cercano "persone dall'aspetto strano"

Le riprese della serie Amazon Prime Video The Lord of the Rings potrebbero prendere il via a breve, nel frattempo a Auckland è in corso un casting molto speciale.

Le riprese della serie Amazon prime Video The Lord of the Rings sarebbe ormai prossime a prendere il via, un segnale è la curiosa casting call diffusa in Nuova Zelanda in cui si cercherebbero "persone dall'aspetto strano".

BTG, agenzia di casting neozelandese, ha pubblicato su Facebook in cui si cercano, a Auckland, persone con ustioni sul viso, arti lunghi sottili, cicatrici lasciate dall'acne, zigomi pronunciati, segni facciali, ossa mancanti, occhi grandi e volti scavati. Nell'annuncio non vengono specificati i ruoli in questione e un'immagine in stile foto segnaletiche della polizia, pubblicata in un primo tempo, è stata poi rimossa.

L'agenzia che ha pubblicato l'annuncio ha affermato di non poter confermare al Guardian che il casting è per la serie tv The Lord of the Rings, ma una precedente versione del post lo specificava chiaramente includendo l'hashtag #lordoftheringsonprime. Il post è stato poi editato.

In passato BTG si è occupata di trovare le comparse per le due trilogie tolkieniane dirette da Peter Jackson.

Secondo il New Zealand Herald, la pre-produzione della serie su il signore degli anelli, interrotta a marzo dall'emergenza sanitaria, riprenderà a luglio.