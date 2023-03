The Last of Us: nella scena dell'ospedale sono state utilizzate delle vere giraffe

Una delle scene più emozionanti del videogame è stata riproposta in live action nel finale di The Last of Us, questa volta utilizzando delle vere giraffe.

La prima stagione di The Last of Us si è ufficialmente conclusa dopo nove episodi e in quello finale c'è stato un momento che ha reso particolarmente felici i fan del videogame. Stiamo parlando della scena in cui Ellie e Joel, prima di recarsi all'ospedale di Salt Lake, incontrano sul loro cammino una giraffa e le danno da mangiare. Questa volta sono state utilizzate delle vere giraffe per rendere al meglio la scena, come spiegato dal production designer John Paino in una recente intervista ai microfoni di Variety: "Quella sequenza è stata una combinazione di stage realizzato con gli effetti speciali e vere giraffe provenienti dallo zoo di Calgary. Sono sicuro che Alex Wang, supervisor degli effetti speciali, ne avrebbe realizzata una in CGI se avesse avuto tempo".

Paino ha poi spiegato di come ci sia voluto un mese e mezzo per creare il set e addestrare le giraffe: "Hanno lavorato duramente per addestrarle a mangiare del cibo dagli sconosciuti. Nella scena in cui Ellie e Joel le danno da mangiare, la giraffa era già pronta. La magia di Hollywood è anche questa".

The Last of Us: lo showrunner spiega le controverse scelte di Joel nel finale di stagione

Adesso l'attenzione dei fan è tutta rivolta alla seconda stagione che prenderà spunto da The Last of Us: Part II, uno dei videogiochi cinematografici più amati, uscito nel 2020. Ambientato cinque anni dopo la storia del gioco originale, The Last of Us: Part II racconta una storia più grande e complessa del suo predecessore. Ci sono molti più personaggi, flashback e scene d'azione e i creatori dell'adattamento HBO, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno confermato a GQ che gli eventi di The Last of Us: Part II saranno narrati in più di una stagione.