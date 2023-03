The Last of Us: lo showrunner spiega le controverse scelte di Joel nel finale di stagione

Ieri sera su HBO è andato in onda l'episodio finale della prima stagione di The Last of Us e Craig Mazin, showrunner e co-creatore della serie, ha motivato le azioni commesse da Joel.

Si è conclusa con l'episodio 9, intitolato Look for the Light, la prima stagione di The Last of Us, serie TV che ha riproposto quasi alla perfezione il videogame targato Naughty Dog. Anche il finale televisivo, non troppo diverso dal materiale di partenza, ha visto Joel (Pedro Pascal) compiere delle scelte molto controverse pur di salvare Ellie (Bella Ramsey).

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sul finale della prima stagione di The Last of Us

Giunto all'ospedale di Salt Lake City, diventato base operativa delle Luci, Joel apprende l'amara verità: l'unico modo per creare un vaccino in grado di combattere l'infezione è di estrarre una parte del cervello di Ellie, operazione che la porterebbe alla morte. Joel non ci sta e decide di uccidere chiunque gli si pari innanzi, salvando Ellie.

A motivare le scelte del protagonista ci ha pensato Craig Mazin, showrunner e co-creatore della serie: "L'amore incondizionato, quello a cui diamo troppo credito, è la forma più alta di amore. Incondizionato significa letteralmente senza condizioni, senza includere le condizioni per cui si dovrebbe fare qualcosa che non è nel migliore interesse della persona che si ama, almeno secondo una sorta di codice morale o uno standard etico. Non sto dicendo che ho un'opinione precisa su come siano andate le cose, ma penso anch'io che sia stata una scelta difficile".

Craig Mazin ha poi aggiunto: "Abbiamo costruito questa stagione attorno alla storia del primo gioco, di cui Neil e Naughty Dog non erano consapevoli quando hanno raccontato quella storia la prima volta. Quindi, ci sono alcuni piccoli momenti e cose che abbiamo inserito, ma in definitiva non credo che questa stagione contraddica ciò che era già presente in sostanza, o esplicitamente, nel gioco stesso".

La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione. In Italia The Last of Us va in onda su SKY e NOW.