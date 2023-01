I videogiochi cinematografici del 2023

Il rapporto tra cinema e videogiochi si fa sempre più stretto, col cinema che attinge ai videogames per raccontare storie più o meno riuscite - spesso meno, purtroppo - e gli sviluppatori di videogiochi che portano su PC e console e sistemi mobile i successi del momento, magari a loro volta ispirati a fumetti, romanzi e così via. È un gioco a incastro, una vera e propria matrioska (commerciale) che di sicuro riesce nell'impresa di portare al cinema qualche videogiocatore o, viceversa, di portare i videogiochi in molte più case. E allargare gli orizzonti è sempre positivo.

Il 2023 si prospetta un anno particolarmente goloso per gli amanti dei videogiochi, ancor più se vanno al cinema: usciranno diversi titoli di importante caratura che s'ispirano a film o serie TV o raccontano storie completamente inedite con un taglio molto più cinematografico e spettacolare, grazie anche alla potenza degli hardware contemporanei. Nelle prossime righe ve ne consiglieremo alcuni che secondo noi dovreste tenere d'occhio, in ordine d'uscita - o presunta tale, non si sa mai che li rimandino.

1. Hogwarts Legacy

Il franchise di Harry Potter continua ad esercitare il suo grande fascino nonostante tutte le polemiche che hanno coinvolto l'autrice della serie, J.K. Rowling, e la realizzazione della saga cinematografica prequel Animali fantastici. Hogwarts Legacy, in questo senso, è il primo videogioco su licenza che promette di catapultare il giocatore nell'universo della Rowling come mai era successo prima, sfruttando un piccolo escamotage: la storia è ambientata nel 1890 e quindi i rimandi ai libri e ai film sono molto più indiretti. Essendo un gioco di ruolo, potremo personalizzare il nostro avatar - arrivando a scegliere anche la nostra casa - ed esplorare Hogwarts a piedi o a cavallo di una scopa, seguire le lezioni, lottare in coinvolgenti duelli magici e risolvere il mistero che ci lega ai segreti del castello magico più famoso del cinema odierno. Hogwarts Legacy uscirà il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S, mentre le versioni PS4 e Xbox One arriveranno il 4 aprile e quella Switch il 25 luglio.

2. Star Wars Jedi: Survivor

A marzo prosegue invece l'odissea di Cal Kestis, uno dei pochi Jedi sopravvissuti all'Ordine 66 che abbiamo visto sul grande e piccolo schermo in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith. La sua storia è cominciata in Star Wars Jedi: Fallen Order, un titolo che ha sorpreso positivamente pubblico e critica per l'ottimo gameplay, incentrato sull'esplorazione e sui combattimenti con la Forza e la spada laser, e anche per i collegamenti all'immaginario multimediale di Star Wars. La nuova avventura si svolgerà cinque anni dopo la conclusione del primo titolo, e questo significa che siamo più o meno nel periodo in cui è ambientata la serie TV Obi-Wan Kenobi. La trama è ancora avvolta nel mistero, ma sappiamo che Cal potrà contare su nuove tecniche di combattimento, nuove armi - che comprendono una spada laser a guardia incrociata come quella di Kylo Ren nella trilogia sequel - e nuovi poteri della Forza. In uscita il 17 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

3. Resident Evil 4 Remake

Ormai non si contano più gli adattamenti di Resident Evil, ma se al cinema o in TV queste produzioni possono deludere, lo stesso succede di rado coi videogiochi di Capcom. E Resident Evil 4 è uno dei titoli più amati della serie: risale al 2005, sì, ma Capcom sta sviluppando un Remake che sembra avere tutte le carte in regola per rappresentare il nuovo punto di riferimento della serie. Aggiornato non solo nella grafica ma anche nel gameplay, Resident Evil 4 Remake ci vedrà indossare i panni di Leon S. Kennedy e indagare su un rapimento che lo condurrà in una magione piena di incubi e rompicapi da risolvere. Impossibile non consigliarlo agli amanti dell'horror, grazie a un taglio cinematografico che in questa nuova versione sembrerebbe essere ancora più appassionante. Uscirà il 24 marzo su 24 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X.

4. Suicide Squad: Kill the Justice League

Il nuovo videogioco dei Rocksteady, quelli della serie Batman: Arkham per intenderci, è incentrato sulla famigerata Suicide Squad ma sembra essere ispirato soprattutto al secondo film, quello diretto da James Gunn. Sarà un gioco d'azione in terza persona, in cui potremo passare da uno strampalato antieroe all'altro con l'intelligenza artificiale che controlla i nostri compagni di squadra, quando non ci sono i nostri amici a giocare insieme a noi in modalità cooperativa. I personaggi giocabili saranno quattro: Captain Boomerang, Harley Quinn, Deadshot e King Shark, e il nostro scopo sarà fermare la Justice League sotto il controllo mentale del potentissimo Brainiac. Azione mozzafiato, combattimenti spettacolari e sangue a fiumi, ma anche e soprattutto un pizzico di nostalgia: il compianto Kevin Conroy ha doppiato Batman per l'ultima volta proprio in questo gioco, che uscirà il 26 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

5. Final Fantasy XVI

La serie di Square Enix non è esattamente un habitué del grande schermo - se escludiamo Final Fantasy e Final Fantasy XV: Kingsglaive - ma il nuovo capitolo promette di essere una vera e propria esperienza cinematografica. Prodotto dal rinomato Naoki Yoshida, Final Fantasy XVI racconterà una storia epica e adulta in cui diversi regni si contendono il potere con l'ausilio degli Araldi, individui in cui risiedono i poteri delle divinità elementali note come Eikon. Il protagonista, Clive, s'imbarca in una lunga avventura che sembrerebbe prediligere un'impronta più da gioco d'azione che da gioco di ruolo, con un sistema di combattimento frenetico e spettacolare, e scontri tra gigantesche creature che sembrano usciti dai film kaiju. Considerando i nomi coinvolti, e quel che si è visto nei trailer, potrebbe essere il caso di trovare una PlayStation 5 entro il 22 giugno.

6. Marvel's Spider-Man 2

In uscita a fine anno, senza una data precisa, il nuovo titolo di Insomniac segue a ruota la storia raccontata nel primo Spider-Man e nel suo spin-off/sequel Spider-Man: Miles Morales. Il gioco uscito nel 2020 su PlayStation 4, e recentemente riproposto in versione migliorata su PlayStation 5, non ha rivoluzionato il genere delle avventure in terza persona, ma ha offerto un'esperienza spettacolare a chi cercava un titolo che rievocasse le atmosfere dei film sull'Uomo Ragno. È un universo totalmente nuovo, in cui i personaggi e i loro rapporti sono diversi rispetto a quanto visto al cinema negli ultimi anni, ma non meno affascinante, e nel nuovo gioco, in cui sarà possibile controllare sia Peter Parker che il suo apprendista Miles, dovremo vedercela nientepopodimeno che con Venom.

7. Assassin's Creed: Mirage

Mentre la serie Netflix ispirata al famosissimo franchise stenta a decollare, Ubisoft ha imbastito un'importante correlazione tra la sua trilogia più recente - composta dai giochi Origins, Odyssey e Valhalla - e il discreto film con Michael Fassbender di qualche anno, che abbiamo scoperto essere ambientato proprio in quell'universo videoludico. O viceversa? Comunque, Assassin's Creed: Mirage ci vedrà indossare i panni di Basim, un personaggio comparso proprio in Assassin's Creed: Valhalla, ma sembra che a questo giro Ubisoft abbia rinunciato alle dinamiche da gioco di ruolo open world per abbracciare un gameplay più tradizionale, fatto di parkour, movimenti furtivi e spettacolari omicidi, intrecciati in una narrativa contenuta e introspettiva.

8. Avatar: Frontiers of Pandora

L'avventura in prima persona di Massive sembrerebbe essere ambiziosa quasi quanto i film di James Cameron, ma per ora è avvolta nel mistero: abbiamo visto qualche trailer e molte foto, e sappiamo solo che nel gioco controlleremo il nostro Na'vi personalizzato, col quale potremo esplorare una ricostruzione fedele del pianeta Pandora che abbiamo conosciuto e amato al cinema. Tuttavia, scopriremo una regione completamente inedita, la Frontiera Occidentale, che dovremo difendere dalle forze del RDA, e questo significa che non dovremo affrontare solo ogni tipo di belva feroce, ma anche mech e Terrestri armati fino ai denti. Il titolo prodotto da Ubisoft promette una vera e propria esperienza in stile Avatar, che potrebbe riempire l'attesa tra Avatar: La via dell'acqua e il prossimo film della serie.