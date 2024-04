The Last of Us batte tutti, anche Netflix: è la miglior serie ai Writers Guild Awards

Un anno dopo il debutto e mentre sono in corso le riprese della Stagione 2, The Last of Us ha trionfato agli ultimi Writers Guild Awards, battendo rivali come The Diplomat di Netflix e Shrinking di Apple TV+.

Non è certo il primo premio importante che The Last of Us ha vinto nel corso dell'ultimo anno: la serie della HBO ha infatti ottenuto grandi successi anche agli Emmy, ai Critics' Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards. Tutto ciò si aggiunge all'enorme successo di ascolti televisivi ottenuto durante la messa in onda, dove è diventato rapidamente l'adattamento televisivo di un videogioco con il più alto indice di ascolto di tutti i tempi.

The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey in una scena del finale di stagione

Le riprese di The Last of Us 2

La produzione è attualmente al lavoro sulla seconda stagione in arrivo su HBO e Max, un lotto di episodi che il protagonista Pedro Pascal aveva già definito "sorprendenti".

"Le riprese stanno andando benissimo. È impressionante il tipo di concentrazione e di dedizione che tutti hanno nei confronti della seconda stagione", aveva dichiarato Pascal a Deadline all'inizio di quest'anno. "È incredibile essere di nuovo con loro e dal punto di vista creativo e tutti, l'intera troupe, stanno lavorando più duramente di quanto potessi immaginare, persino più duramente della prima stagione, che pensavo fosse quasi impossibile. Calarsi di nuovo in quel personaggio è una sensazione stranamente nuova. Non ho mai fatto niente del genere prima d'ora".

The Last of Us 2, Craig Mazin ai fan: "La qualità sarà ancora più alta"

Le new entry

Sia Pascal che Bella Ramsey torneranno a riprendere i loro amatissimi ruoli della prima stagione. A loro si aggiungerà un nuovo cast che comprende Kaitlyn Dever (Abby), Young Mazino (Jesse), Isabela Merced (Dina) e Catherina O'Hara (sconosciuta). La seconda stagione sarà diretta da Craig Mazin in collaborazione con Neil Druckmann, sceneggiatore e regista dei videogame The Last of Us e The Last of Us Part II.