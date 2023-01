The Last of Us: Lorenzo Scattorin, doppiatore di Joel, ospite stasera alle 21 su Twitch

In attesa dell'arrivo di The Last of Us su Sky, e in streaming su NOW, il 16 gennaio, il doppiatore Lorenzo Scattorin, voce di Joel, sarà ospite sul canale Twitch di Movieplayer oggi dalle ore 21:00.

Sta per arrivare il grande giorno. Da lunedì 16 gennaio su Sky, e in streaming solo su NOW, il pubblico potrà godere della visione di The Last of Us, serie HBO ispirata all'acclamato videogame omonimo. Nell'attesa, stasera alle ore 21:00 il canale Twitch di Movieplayer ospiterà il doppiatore Lorenzo Scattorin, voce di Joel, per una lunga chiacchierata condotta da Valentina Ariete.

The Last of Us: Neil Druckmann e Craig Mazin spiegano perché nella serie la causa dell'infezione è diversa

Di cosa parla The Last of Us

The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey in una scena della serie

La nostra recensione in anteprima di The Last of Us vede la serie come uno dei migliori adattamenti mai tratti da un videogame. La prima stagione dello show è composta da 9 episodi. Adattata dal creatore del gioco Neil Druckmann e dal regista di Chernobyl, Craig Mazin, la storia si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un fungo infettivo chiamato Cordyceps. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per aiutare Ellie, una ragazza di 14 anni, a fuggire clandestinamente da una zona di quarantena molto oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro, diventa presto un viaggio brutale e straziante, mentre entrambi attraversano ciò che rimane degli Stati Uniti.