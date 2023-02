The Last of Us ha il suo momento "tazza di starbucks" come ne Il Trono di Spade

A quanto pare anche la serie HBO The Last of Us, proprio come Il Trono di Spade, si è ritrovata per le mani una dimenticanza che non è passata inosservata agli occhi dei fan.

I fan di The Last of Us si sono resi conto di un errore presente nel sesto episodio, arrivando a paragonarlo al bicchiere di Starbucks che qualcuno aveva dimenticato sul set de Il Trono di Spade. Una dimenticanza, quindi, che non hanno tardato a segnalare sui social e agli stessi showrunner della serie tv targata HBO.

Il primo a segnalare questo errore in The Last of Us è stato il musicista Scott T. Jones, rivolgendosi immediatamente a Neil Druckmann su Twitter per mostrarglielo. In sostanza, nel sesto episodio, nella sequenza in cui Joel ed Ellie attraversano un fiume, si possono notare alcuni membri della troupe ai bordi dell'inquadratura, o posizionati sotto agli arbusti. Un dettaglio del genere si pone in perfetto contrasto con la durezza emotiva di quello che accade nella storia, e Pedro Pascal ne sa qualcosa.

"Episodio brillante. Eccovi però qualcosa che potreste aggiustare per poi ricaricare il tutto al meglio", si legge nel tweet di Jones. "Si vede la troupe in questa ripresa". Sulla stessa scia anche un utente TikTok, tale Chase Osborne, ha segnalato la stessa cosa con un video.

The Last of Us: nel sesto episodio c'è una scena che avevano scartato per i videogiochi

Ovviamente, in moltissimi hanno subito ricollegato la dimenticanza al celebre bicchiere di Starbucks comparso ne Il trono di spade, e diventato uno storico meme per fan e addetti ai lavori.