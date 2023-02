The Last of Us, il regista parla dell'episodio 6: "Pedro Pascal ha pianto a ogni singolo ciak"

Jasmila Žbanić, regista dell'apprezzatissimo episodio 6 di The Last of Us, ha rivelato il trasporto con cui Pedro Pascal ha recitato nella scena con Garbiel Luna, piangendo a ogni singolo ciak.

Il sesto episodio di The Last of Us ha visto Joel (Pedro Pascal) e Tommy (Gabriel Luna) riunirsi dopo un periodo alquanto burrascoso. L'interpretazione di Pedro Pascal ha stupito e commosso il regista Jasmila Žbanić, che ha parlato nel dettaglio della scena in cui Joel ammette di avere paura di non riuscire a proteggere Ellie.

The Last of Us: Pedro Pascal in una scena del quinto episodio

"Si è trattato di una scena davvero emozionante per Pedro. Avevo ripreso prima Gabriel e poi lui e ogni volta che la ripetevo notavo di come Pedro si emozionasse e piangesse. Lo faceva anche quando non era dinnanzi alla telecamera per dare una spinta in più al suo partner di scena" ha dichiarato ai microfoni di Variety.

The Last of Us: Gabriel Luna ha già le idee chiare per la stagione 2

_ "Pedro e Gabriel hanno girato più volte la scena, mettendoci anche del proprio e apportando dei cambiamenti. Si è trattato di un momento veramente speciale e sono rimasto affascinato dal suo talento attoriale"_ ha concluso.

Nell'ultimo episodio di The Last of Us abbiamo visto Joel ed Ellie avanzare nel loro viaggio cercando in tutti i modi di raggiungere il posto in cui si trova Tommy (per approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione del sesto episodio di The Last of Us). Questa ricerca ( spoiler per chi non fosse in pari) li condurrà nelle terre selvagge del Wyoming, portandoci alla sequenza scartata in occasione della produzione del videogioco. Nell'immagine vediamo i due protagonisti che si accampano sotto le stelle restando affascinati dall'aurora boreale.