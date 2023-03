The Last of Us: Bella Ramsey svela la tragica scena che non verrà mai mostrata

La morte di un importante personaggio nell'episodio 7 di The Last of Us non è stata mostrata e, secondo le parole di Bella Ramsey, ci sono delle motivazioni ben precise.

La scorsa settimana è stato trasmesso su HBO l'episodio 7 di The Last of Us. Una puntata molto commovente ed emozionante per i fan in quanto ha adattato su schermo il DLC "Left Behind", raccontando come Ellie sia stata infettata e del suo magico rapporto con Riley.

The Last of Us: una scena della prima stagione, episodio 7

A quanto pare c'è stata una scena in particolare che non è stata girata e non verrà mai mostrata per delle motivazioni ben precise, ovvero la morte di Riley. A parlarne ci ha pensato l'interprete di Ellie, Bella Ramsey: "Ci ho pensato a lungo e sarebbe stato particolare mostrarlo perché avrebbe contribuito ai diversi livelli di trauma provati da Ellie. Alla fine abbiamo optato per non mostrare la morte di Riley perché volevamo che fosse il pubblico a immaginare cosa fosse successo. E molto spesso l'immaginazione è più oscura e violenta della realtà".

"Dal nostro punto di vista Ellie ha dovuto prendere una decisione molto difficile e compiere qualcosa che non avrebbe mai voluto e pensato di fare, sperimentando una grande perdita" ha aggiunto l'attrice. Nella puntata Riley viene morsa dagli infetti, mentre a Ellie non succede nulla in quanto immune.

Ellie e Riley si sono anche lasciate andare a un bacio durante la puntata, ma la scena è stata censurata in Medio Oriente, scatenando le ire dei fan.

Il finale di The Last of Us, che a detta di Bella Ramsey sarà molto controverso, andrà in onda domenica 12 marzo su HBO (in Italia su SKY e NOW). Ma i fan possono dormire sogni tranquilli: la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.