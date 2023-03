The Last of Us, Bella Ramsey: "Il finale farà molto discutere"

L'interprete di Ellie nell'adattamento televisivo di The Last of Us, Bella Ramsey, ha rivelato che il finale della prima stagione dividerà i fan.

Mentre ci avviciniamo alla conclusione della prima stagione di The Last of Us, serie TV tratta dal pluripremiato videogame Naughty Dog, Bella Ramsey ha anticipato alcuni dettagli sull'episodio finale che, a sua detta, farà molto discutere.

"Il finale della prima stagione dividerà in maniera massiccia i fan, posso dire solo questo" ha dichiarato l'interprete di Ellie ai microfoni di Vogue UK. Ovviamente chi ha giocato al videogame conosce già il finale e come l'arco narrativo prosegua in The Last of Us Part II, uscito nel 2020.

Nel frattempo è stato pubblicato il promo dell'ottavo episodio di The Last of Us, che vedrà Ellie scontrarsi con il personaggio interpretato da Troy Baker, doppiatore di Joel nel videogame. Con Joel (Pedro Pascal) ferito, Ellie si ritroverà a dover gestire la situazione autonomamente in un contesto pericoloso sia sul fronte della sopravvivenza che in materia di incontri con degli sconosciuti.

Il clamoroso successo ottenuto dalla serie TV ha portato HBO a rinnovarla per una seconda stagione.