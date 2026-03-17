The Last of Us 3, una star di Aquaman entra nel cast con un ruolo chiave

Patrick Wilson, celebre per aver partecipato al franchise di Insidious, The Conjuring e Aquaman, è una delle prime star a unirsi alla terza stagione della serie HBO

Da qualche tempo non avevamo avuto più notizie sulla terza stagione di The Last of Us, la serie HBO tratta dal popolare videogame di PlayStation.

Con il procedere delle settimane, sembra che anche il lavoro sul casting dei nuovi personaggi sia entrato nel vivo e poche ore fa è stato annunciato un nuovo ingresso che farà sicuramente felici tutti gli appassionati dello show.

Patrick Wilson in un'immagine del film La terrazza sul lago

Patrick Wilson nel cast della terza stagione

Secondo quanto riportato da The InSneider, l'attore è entrato a far parte del cast della serie HBO in un ruolo chiave.

Wilson è principalmente noto per essere stato il protagonista di diversi franchise horror della Warner, come Insidious e The Conjuring, ma ha fatto parte anche del cast di Watchmen di Zack Snyder e dei due film di Aquaman con Jason Momoa.

Dato che Joel Miller, interpretato da Pedro Pascal, non fa più parte del cast di The Last of Us, è logico pensare che lo studio abbia voluto puntare su un attore di grande fama come nuovo coprotagonista maschile.

The Last of Us. Abby e la sua squadra nella stagione 2.

Quale ruolo interpreterà Wilson in The Last of Us 3?

Sebbene non sia stato ancora confermato ufficialmente, si ritiene che interpreterà Jerry Anderson, il padre di Abby, interpretata da Kaytlin Dever. Ovviamente, la notizia arriva da un insider molto affidabile e celebre come Jeff Sneider, che conduce anche un podcast tutto suo relativo ai suoi scoop, ma finché non arriva una conferma da parte della HBO, questa informazione è da prendere con le pinze.

Su cosa si concentrerà la trama della terza stagione?

La terza stagione punterà i riflettori sulla storia di Abby, sia nel presente che sul periodo trascorso con suo padre prima che questi venisse ucciso a colpi di pistola da Joel (Jerry era il chirurgo che il protagonista aveva ucciso nel finale della prima stagione, quando aveva salvato Ellie).

Wilson apparirà probabilmente in diversi episodi di The Last of Us, serie che ha recentemente visto Jorge Lendeborg Jr., star del franchise di Spider-Man, subentrare nel ruolo di Manny a Danny Ramirez.