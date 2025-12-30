The Last Of Us 3: uno degli interpreti abbandona la serie, dando il via a un recasting

I produttori dello show targato HBO hanno annunciato che ci sarà un importante cambiamento tra le fila dl gruppo di interpreti.

I produttori della serie The Last of Us hanno annunciato che è stato necessario effettuare un recasting in vista della stagione 3.

A dire addio allo show tratto dai popolari videogiochi è stato infatti Danny Ramirez, interprete di uno degli ex membri delle Luci.

Quale personaggio è al centro del recasting

Danny Ramirez aveva recitato in quattro episodi della stagione 2 di The Last of Us nel ruolo di Manny Alvarez.

L'attore ha tuttavia dovuto rinunciare a interpretare nuovamente il personaggio a causa di alcuni impegni lavorativi presi in precedenza.

Per ora i produttori della serie targata HBO non hanno svelato chi sostituirà l'attore, conosciuto a livello internazionale per la parte di Joaquin Torres nel MCU, sul set della terza stagione che dovrebbe raccontare gli eventi dalla prospettiva di Abby, la giovane interpretata da Kaitlyn Dever.

La storia di Manny, nei videogiochi, non ha un lieto fine. Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Alvarez è amico e compagno di stanza di Abby e, anche lui, è un ex membro delle Luci. Dopo essersi unito al WLF sostiene la vendetta di Abby con vittima Joel e, successivamente, la aiuta a disertare facendola uscire di nascosto dal retro di un avamposto del WLF. Il giovane muore poi al porto di Seattle dopo che Tommy lo riconosce e gli trapassa l'occhio destro con un colpo di fucile da caccia, proprio mentre Abby sta guardando.

Le prime anticipazioni sulla stagione 3

La terza stagione dello show dovrà fare i conti con l'assenza di Neil Druckmann che, nel mese di luglio, ha annunciato di aver rinunciato all'impegno di sceneggiatore e regista, pur essendo co-creatore e produttore esecutivo.

Craig Mazin, co-creatore di The Last of Us che in Italia è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, aveva anticipato che nelle prossime puntate si spiegare come è iniziata la guerra, chi è il profeta, cosa sta accadendo alla fine del settimo episodio, e i dettagli dell'esplosione mostrata prima della fine della seconda stagione.