The Last Of Us 3, Neil Druckmann sul suo coinvolgimento nella serie: "Mi assicurerò che il livello sia alto"

Neil Druckmann ha co-creato la serie The Last of Us, di cui è stato inoltre showrunner, e ha ora svelato in che modo sarà coinvolto nella stagione 3.

L'artista ha ideato il videogioco a cui si ispira lo show, disponibile in Italia su Sky e NOW, insieme a Bruce Straley e ha recentemente annunciato di aver rinunciato al suo incarico di co-showrunner.

Il coinvolgimento di Druckmann nella serie

In un'intervista rilasciata a Variety, Neil Druckmann ha ora spiegato come si sta lavorando alla terza stagione di The Last of Us: "Avevamo iniziato a parlare di ciò che è rimasto da adattare quando stavamo lavorando alla seconda, perché sapevamo che non saremmo riusciti a finire la storia, e avremmo concluso con un cliffhanger".

Dopo aver rinunciato a essere co-showrunner, l'ideatore della storia di Ellie continuerà comunque a lavorare alla serie: "Per quanto mi manchi essere coinvolto in modo attivo e lavorare agli effetti e alle inquadrature, nel condividere appunti sugli script e immergermi nei dettagli del progetto, attualmente sto cercando semplicemente di fare da guida".

Druckmann ha quindi ribadito che spera la terza stagione segua in modo fedele quanto raccontato nel videogioco e cercherà di assicurarsi che questo avvenga: "Penso che quello sia lo standard da seguire in questo tipo di adattamento, anche se si apprezzano tutte queste meravigliose espansioni che accadono naturalmente con il resto del team e sul modo in cui stanno lavorando alla terza stagione".

La continuazione della storia

La terza stagione, che dovrebbe arrivare sugli schermi televisivi nel 2027, potrà comunque contare sulla presenza di Craig Mazin che è rimasto showrunner, assicurando quindi una continuità rispetto ai precedenti capitoli della storia di Ellie, la protagonista interpretata da Bella Ramsey.

Il secondo capitolo della storia si era concluso con un cliffhanger in cui si sembra anticipare che Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, sarà maggiormente al centro della trama del prossimo capitolo del progetto con star Bella Ramsey nel ruolo di Ellie.