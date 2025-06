The Last of Us 2, la reazione del co-creatore all'ira dei fan, delusi per la morte di un certo personaggio

La morte di uno dei personaggi più amati di The Last of Us 2 ha fatto infuriare i fan, ma il Craig Mazin risponde con ironia e lancia una frecciatina affettuosa all'attore del momento.

Pedro Pascal è fuori da The Last of Us 2, ma dentro praticamente tutto il resto. Questo, in sintesi, il messaggio - tra il serio e l'ironico - lanciato da Craig Mazin, co-creatore della serie basata sul famoso videogioco, per rispondere all'ondata di critiche scatenata dall'uscita di scena di Joel nella seconda stagione.

La morte di Joel e la reazione del pubblico

Pedro Pascal è Joel in The Last of Us 2

La scomparsa di uno dei personaggi più amati della serie HBO The Last of Us - interpretato da un Pedro Pascal in stato di grazia - ha scosso profondamente i fan. L'episodio shock, andato in onda ad aprile, ha seguito fedelmente la trama del videogioco, ma ciò non ha impedito al pubblico di rimanere scioccato.

"Perché avete ucciso Pedro Pascal?", è la domanda più frequente che Craig Mazin ha ricevuto, alla quale ha risposto con una battuta: "Continuo a spiegare che non l'abbiamo ucciso! È un uomo, è vivo. Sta bene. Ed è presente letteralmente in tutto il resto. Quindi non capisco quale sia il problema!".

Pedro Pascal: "Sono in negazione attiva"

Pedro Pascal

Anche l'attore ha commentato con una punta di malinconia la fine del suo percorso nella serie. In un'intervista a Entertainment Weekly, ha ammesso: "Più invecchio, più mi rendo conto che tendo a negare le cose che finiscono. Non passo molto tempo a pensarci, perché mi rende triste".

Un distacco emotivo che la sorella Lux Pascal non riesce a raggiungere. La donna infatti ha confessato di aver voluto "lanciare l'iPad" dopo aver visto la scena della morte di Joel. "Non è la prima volta che me lo fa, neanche la seconda... credo sia la quarta", ha aggiunto, ricordando le violente dipartite del fratello in Game of Thrones, Equalizer 2 e ora The Last of Us. "Ognuna più violenta dell'altra... Vedere mio fratello morire in quel modo non mi è piaciuto affatto".

Pedro Pascal dopo The Last of Us 2: tra Cannes e Marvel

Mazin ha ragione: Pedro Pascal è ovunque (e per fortuna). Di recente lo abbiamo visto al Festival di Cannes per promuovere Eddington di Ari Aster (in uscita il 18 luglio), sarà al cinema anche in Materialists di Celine Song e il 23 luglio debutterà nei panni di Reed Richards in I Fantastici 4: Gli Inizi, ruolo che riprenderà in Avengers: Doomsday.

Insomma, anche se Joel è morto, Pedro Pascal è più vivo che mai!