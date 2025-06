Pedro Pascal, il sex symbol che sta cambiando l'idea di mascolinità

Se Internet fosse una grande famiglia, Pedro Pascal sarebbe senza dubbio il "papà" preferito da tutti. Ma attenzione: non il papà autoritario o vecchio stampo. È più il tipo che prepara la colazione con la maglietta sgualcita, ti abbraccia quando hai l'ansia e fa battute sceme per farti ridere anche quando fuori piove. E infatti, ormai la Gen Z lo chiama proprio così: Internet daddy. Un mix perfetto di fascino maturo, ironia da meme e cuore tenero, che ha conquistato il web... e anche noi.

Pedro Pascal con la T-Shirt "Protect the Dolls" alla premiere di Thunderbolts

Negli ultimi anni Pedro Pascal è diventato qualcosa di più di un attore di successo: è uno stato d'animo. I social sono pieni di meme, fanart, video reaction e compilation con le sue risate contagiose, i look stravaganti, le dichiarazioni semplicemente adorabili nelle interviste ("Essere chiamato daddy? È uno stile di vita e io lo abbraccio completamente!"). Insomma, è quella green flag che tutte vorremmo trovare - e sì, anche solo per parlarci di The Last of Us mentre ci prepara un piatto di mac & cheese.

Il red carpet di Cannes? Pedro salva Emma Stone da un'ape (e anche Joaquin Phoenix)

Ultimo episodio della Pascal-mania? Il red carpet di Cannes 2025. L'attore era lì per promuovere Eddington, film super atteso di Ari Aster, insieme a Emma Stone e Austin Butler. Tutti elegantissimi, flash impazziti, fotografi in delirio. Ma poi, ecco: un'ape comincia a volare vicino alla Stone. Lei sussulta, si aggrappa istintivamente al braccio di Pedro. E lui? Ride, ma la protegge. Scaccia l'insetto con calma, con quell'aria da "ci penso io, tranquilla" che ha fatto impazzire i social.

E non è finita lì. Sempre in quel Festival in cui i suoi bicipiti sono diventati uno statement, il futuro Mr. Fantastic si è fatto notare per un altro gesto diventato subito virale: ha evitato una possibile gaffe del collega Joaquin Phoenix, che stava salutando il pubblico con un movimento del braccio un po'... fraintendibile, di questi tempi. Pascal lo ha fermato con discrezione, abbassandogli il braccio e sussurrandogli qualcosa all'orecchio, con l'eleganza di chi sa quando è il momento di intervenire senza fare rumore.

In pochi minuti, entrambi i video hanno fatto il giro del mondo. I commenti? Tutti tipo: "Pedro Pascal che mi difende anche dalle mie ansie, grazie", "Pedro è il nuovo cavaliere medievale, ma in versione cardigan e sneakers". Ed è proprio così: riesce a essere protettivo e divertente, affascinante senza mai essere invadente. Una specie di anti-macho perfetto.

Sul set con Bella Ramsey: più che colleghi, una famiglia

Pedro Pascal e Bella Ramsey in The Last of Us

Chi lo ha visto in The Last of Us lo sa: il rapporto tra il suo Joel ed Ellie (Bella Ramsey) è il cuore della serie. Ma la chimica non si ferma sullo schermo. Pedro e Bella, nella vita vera, si adorano. Lei ha 19 anni, lui 50: eppure tra loro c'è una connessione autentica, tenera e rispettosa. Durante le interviste, si cercano con lo sguardo, si prendono in giro, si proteggono a vicenda. Bella ha detto: "Pedro farà sempre parte della mia vita", e lui, a sua volta, la riempie di complimenti chiamandola "la mia campionessa".

E il bello? Mai uno scivolone, mai una battuta fuori posto, mai quell'aria da collega più grande che ti guarda dall'alto. Pascal tratta la sua giovane collega con dolcezza e rispetto, come dovrebbe essere normale ma purtroppo non sempre lo è. E il web lo nota. In un meme diventato virale, si paragona Pedro a certi attori over 40 che escono con ragazze appena maggiorenni: "Stessa differenza d'età, ma uno la tratta come una figlia e l'altro come una fidanzata". Touché.

Quando la gentilezza diventa hot: il "caso" Pascal e il maschio nuovo

Per tutti questi motivi Pedro Pascal è sexy. Punto. Non nel modo in cui eravamo abituate a pensare la virilità sullo schermo, quella propinataci dalla stessa Hollywood in decenni di cinematografia. E che anche in Italia si cerca di decostruire (vedi: Maschi veri). Non è il tipo che ostenta i muscoli o fa il duro senza cuore. Al contrario. I suoi personaggi sono uomini tosti, sì, ma anche pieni di empatia. Fanno scelte difficili, ma non hanno paura di mostrare emozioni. Piangono, si spezzano, si legano profondamente agli altri. E questo, credeteci, è molto più hot di qualunque addominale scolpito.

Anche fuori dal set si presenta come un uomo che ha fatto pace con se stesso. Indossa completi sgargianti, osa con la moda (chi se lo dimentica al Met Gala 2023 in camicia e giacca rosso fuoco e shorts neri?), non ha paura di sembrare buffo. Anzi, ci gioca. In un mondo pieno di uomini che si prendono troppo sul serio, lui è quello che non ha bisogno di dimostrare nulla. E proprio per questo, finisce per dimostrare tutto. Se volessimo fare un paragone con un'altra epoca, diremmo: in un mondo di Marlon Brando, Pedro Pascal è il nuovo Marcello Mastroianni. Lo abbiamo detto? Lo abbiamo detto.

Un alleato vero, non solo di facciata

Un'altra cosa che lo rende così amato è il suo modo di usare la visibilità. Non urla slogan, ma sta dalla parte giusta. Un esempio? Quando sua sorella Lux ha fatto coming out come donna transgender, Pascal è stato uno dei primi a supportarla pubblicamente. Condivide i suoi successi, la difende dagli haters, e lo fa con semplicità, come dovrebbe fare qualsiasi fratello (o qualsiasi uomo). È vicino ai fan LGBTQ+, partecipa a progetti inclusivi, ed è uno che ascolta. Non finge di essere perfetto, ma si mostra aperto e presente.

Anche le sue interviste sono piene di attenzioni, di momenti in cui lascia spazio agli altri, in special modo alle colleghe. Le guarda mentre parlano, le incoraggia, ride alle loro battute. E questo, che sembra banale, non lo è affatto: è uno di quei segnali che fanno dire "questo è un uomo con cui posso respirare".

La forza gentile che conquista tutti

Pedro Pascal

Per tutti questi motivi Pedro Pascal oggi è diventato un archetipo nuovo di mascolinità: forte ma non invadente, dolce senza essere fragile, sexy senza essere tossico. La sua forza sta tutta nella gentilezza. E il suo successo dimostra che il pubblico - soprattutto quello femminile - ha voglia di vedere uomini così, che sanno ascoltare, che non vogliono primeggiare, che sanno prendersi cura, che non hanno paura di mostrare le loro crepe.

In un'epoca in cui ci viene chiesto di leggere le red flag a distanza di chilometri, lui è quell'eccezione luminosa che ci fa sperare. Sì, là fuori esistono ancora uomini su cui si può contare. E magari, ogni tanto, anche sognare.