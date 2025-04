The Last of Us 2 ha introdotto un cambiamento fondamentale nella backstory di Abby: ecco di cosa si tratta

La seconda stagione di The Last of Us della HBO è ormai alle porte. Dopo il successo della prima stagione e gli elogi ricevuti dalla critica, dai fan del videogioco e dai nuovi spettatori, è diventata una delle serie di maggior successo della HBO di tutti i tempi.

La prima stagione ha seguito gli eventi di The Last of Us (2013) di Naughty Dog. La storia principale del gioco originale era composta da circa 14 ore di gioco, che si adattavano perfettamente al formato di nove episodi della stagione. The Last of Us Part II (2020) dura quasi il doppio e copre una narrazione molto più vasta rispetto a quest'ultimo.

Il gioco mette inoltre il giocatore nei panni di più personaggi, raccontando la storia da più prospettive. La seconda parte introduce anche uno dei personaggi più controversi di tutti i tempi, Abby Anderson, che nella seconda stagione della serie sarà uno dei personaggi principali. Neil Druckmann, il co-creatore della saga videoludica e della serie HBO, ha già parlato di un importante cambiamento che lo show apporterà alla storia di Abby.

Cosa cambia per Abby nella serie di The Last of Us rispetto al videogame

The Last of Us 2, Kaitlyn Dever in un'immagine del trailer

La maggior parte del tempo di gioco è suddivisa tra Ellie Williams e Abby, con alcune brevi sezioni dedicate ad altri personaggi. Per evitare il maggior numero possibile di spoiler, questo articolo non descriverà nello specifico il ruolo di Abby nel gioco, ma una delle sue peggiori decisioni è la principale fonte di conflitto nella storia. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di The Last of Us 2, in arrivo su Sky e Now il 14 aprile.

Bella Ramsey è Ellie nella prima immagine di The Last of Us 2

In The Last of Us Part II, la narrazione del gioco non rende evidenti gli obiettivi iniziali di Abby o le ragioni che li hanno determinati. Non c'è bisogno di approfondirli immediatamente, perché i giocatori vengono messi direttamente nei panni di Abby. Questo permette ai giocatori di creare un'immediata connessione emotiva con lei come giocatore e con il personaggio.

In una recente conferenza stampa, Neil Druckmann ha parlato di come la serie HBO gestirà la storia di Abby. L'arco caratteriale, le motivazioni e l'ossessione di Abby sono fortemente legati al finale della prima stagione della serie. Nel gioco, i giocatori non sono a conoscenza della maggior parte di queste informazioni per buona parte del tempo. I giocatori imparano a conoscere la storia di Abby mentre giocano, ma questo processo non si può replicare allo stesso modo nella serie.

Le ragioni dietro il cambiamento della storia di Abby spiegate

"Ci sono due ragioni per cui si cambiano certi contesti o si anticipano certe cose nella storia. Uno di questi è che si inizia il gioco e si gioca nei panni di Abby, quindi si crea immediatamente un legame empatico con lei perché si sta sopravvivendo nei suoi panni. Si corre nella neve, si combattono gli infetti e possiamo nascondere alcune cose e renderle un mistero che verrà svelato più avanti nella storia. Non potevamo farlo nella serie perché non stiamo giocando nei suoi panni, quindi abbiamo bisogno di altri strumenti. E quel contesto ci ha fornito questa scorciatoia", ha spiegato Druckmann.

"Qualcosa di simile è accaduto nella prima stagione, dove il gioco inizia con il ruolo di Sarah e non abbiamo dovuto fare molta fatica perché vi interessaste a Sarah, perché stavate giocando nei suoi panni e stavate vivendo l'epidemia come lei. Nello show, abbiamo dovuto dedicare molto tempo per ottenere qualcosa di simile. Quindi, questa è una delle ragioni.

"Un altro motivo è il luogo in cui avviene la rivelazione nel gioco. Se ci fossimo attenuti a una linea temporale molto simile, gli spettatori avrebbero dovuto aspettare troppo tempo per ottenere quel contesto. Probabilmente si sarebbero spoilerati tra una stagione e l'altra, e noi non volevamo questo. Quindi, per questi motivi, ci è sembrato appropriato anticipare il tutto e dare agli spettatori quel contesto fin da subito".