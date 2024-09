The Last of Us 2, il trailer ha già risposto alla domanda più importante dei fan

Dopo il rinnovo di The Last of Us per una seconda stagione da parte di HBO, i giocatori si sono chiesti in che modo gli autori dello show avrebbero adattato il secondo videogame in live-action.

La prima stagione dello show è riuscita a racchiudere tutto il primo gioco nei suoi nove episodi, ma la portata del sequel del 2020 è molto più grande in confronto, dato che ha una narrazione non lineare e molteplici stacchi in POV. In occasione della celebrazione dell'annuale Outbreak Day, la HBO ha presentato il primo teaser trailer completo della seconda stagione di The Last of Us, rispondendo a questa importante domanda.

Attenzione: seguono spoiler per il videogioco The Last of Us Part II. Di seguito potete invece riguardare il trailer della seconda stagione, qualora non lo aveste ancora fatto. Ricordiamo che i nuovi episodi arriveranno su Sky e in streaming in esclusiva su Now.

Al centro della narrazione di The Last of Us Part II ci sono due percorsi che i giocatori seguono, vestendo i panni di Ellie nella sua ricerca di vendetta e quelli di Abby, un nuovo personaggio che sta affrontando un conflitto diverso a Seattle. Anche se la prima ora di gioco passa da un personaggio all'altro, la maggior parte del gioco si svolge dalla prospettiva di Ellie.

Il punto cruciale arriva a circa metà, quando il gioco si ferma e passa alla prospettiva di Abby, costringendo i giocatori ad assumere il ruolo del personaggio che è stato oggetto della sete di sangue di Ellie per tutto il tempo. Per rendere le cose ancora più angoscianti, un importante scontro con un boss mentre si gioca nei panni di Abby costringe il giocatore ad affrontare e attaccare Ellie stessa. Tutto ciò premesso, i giocatori si sono chiesti: come sarà gestita questa doppia narrazione e in che punto della storia finirà?

Cosa ci rivela il trailer di The Last of Us 2

Ora, avendo chiaro il contesto del gioco, possiamo guardare a ciò che è stato rivelato nel filmato che ci anticipa gli eventi della seconda stagione. Intanto, possiamo ipotizzare almeno due cose: 1. Sembra che questa stagione possa coprire solo gli eventi del "Seattle Day 1"; 2. La serie introdurrà elementi della storia di Abby da raccontare contemporaneamente a ciò che sta accadendo con Ellie.

The Last of Us 2 risolverà il principale problema del villain del videogame?

Quindi, anche se alcuni elementi non lineari potrebbero essere ancora presenti (Ellie affronta Joel sulla veranda di casa sua, come si vede nel trailer, ed è come un pugnale nel cuore per i giocatori), sembra che la serie svelerà la storia mentre accade per gli spettatori, piuttosto che tenerli deliberatamente all'oscuro.

Possiamo dedurre questo aspetto della seconda stagione di The Last of Us da due importanti inquadrature del trailer: la prima mostra la Abby di Kaitlyn Dever accanto a una tomba con un ciondolo (un indizio del fatto che la nuova stagione approfondirà la sua storia), ma vediamo anche l'Isaac di Jeffrey Wright in un momento chiave.

The Last of Us 2, lo showrunner: "Non ci sono personaggi intoccabili, chiunque può morire in ogni momento"

Come saprà chi ha giocato al gioco, Isaac viene introdotto in The Last of Us Part II solo molto più tardi, ben dopo il passaggio al punto di vista di Abby, quindi rivelare non solo la sua presenza, ma mostrarlo in QUEL luogo implica almeno che verrà raccontata una parte importante della storia di Abby, e a quanto pare sarà fatta insieme a quella di Ellie.