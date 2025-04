The Last of Us 2 convince la critica: svelato il punteggio Rotten Tomatoes

Le prime recensioni della seconda stagione di The Last of Us sono online, e il punteggio su Rotten Tomatoes conferma il successo della serie HBO.

Le prime recensioni della seconda stagione di The Last of Us sono finalmente arrivate e, fin da subito, la risposta della critica è stata estremamente positiva. Come accaduto con la stagione d'esordio, la serie mantiene un tono cupo e intenso, risultando spesso difficile da guardare per l'impatto emotivo. Particolarmente apprezzata è stata la prova del cast, definito da molti "straordinario".

The Last of Us 2, il punteggio su Rotten Tomatoes

Al momento della scrittura, The Last of Us - Stagione 2 ha ottenuto un punteggio del 92% su Rotten Tomatoes, basato su 37 recensioni. La prima stagione detiene ancora un impressionante 96% ed è classificata come "Certified Fresh".

Abby in The Last of Us - Parte II

Variety sottolinea come il cambio di focus narrativo aggiunga ulteriore profondità: "Il nuovo focus rende ancora più cupa una serie già complessa, ma permette a Bella Ramsey di trasformare il suo personaggio da adolescente vivace a giovane adulto segnato dagli eventi".

The Wrap evidenzia la fedeltà al videogioco originale e l'impatto emotivo della narrazione: "Proprio come il gioco, la seconda stagione è ben costruita e coinvolgente, ma sono i cicli di violenza ripetuta a lasciare il segno più profondo".

The Hollywood Reporter, pur apprezzando la serie, segnala una sensazione di incompiutezza: "Il suo effetto finale è un senso di anticlimax: molte domande restano aperte, con la promessa di risposte nella prossima stagione." TV Line definisce la seconda stagione un thriller zombie "ben realizzato ma più crudo e doloroso che mai, soprattutto dopo un colpo di scena particolarmente brutale".

The Last of Us 2: Pedro Pascale è Joel

IGN, invece, scrive: "La qualità c'è ancora, ma è un sequel che soffre perché rappresenta solo metà della storia".

Le riprese della terza stagione sono previste per giugno. Nel cast della seconda stagione ritroviamo Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria). Tra le nuove aggiunte figurano Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e Jeffrey Wright (Isaac). Presente anche Catherine O'Hara come guest star.

The Last of Us è tratto dall'omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation. La serie è scritta e prodotta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, creatore del gioco originale. La prima stagione ha ricevuto elogi per l'adattamento fedele e per la sua capacità di espandere il mondo narrativo senza tradirne lo spirito.