The King's Man: Ralph Fiennes alle prese con Rasputin nel final trailer italiano del prequel

Il final trailer italiano di The King's Man ci riporta indietro fino al 1910 mostrando Ralph Fiennes alle prese con Rasputin nel corso di un'avvincente lezione di storia.

In una corsa contro il tempo, Conrad (Harris Dickinson) e il Duca di Oxford (Ralph Fiennes) devono fermare i peggiori tiranni della storia e i criminali più acuti - inclusi Grigori Rasputin (Rhys Ifans) e Felix Yusupov (Daniel Brühl) - i quali stanno pianificando un conflitto che spazzerà via milioni di persone. Il final trailer non svela niente di nuovo, ma ci mostra un primo sguardo dettagliato a Rasputin e Yusupov in azione.

The King's Man - Le origini è un prequel della fortunata saga action firmata da Matthew Vaughn. Per questo nuovo film, il regista ha svelato di aver tratto ispirazione dal suo X-Men: l'inizio:

"Vi svelerò la differenza tra i due film: ciò che ho appreso da X-Men: l'inizio è che quando lavori con personaggi noti, è difficile creare colpi di scena. Se io uccido Professor X, voi direte, 'Huh? Aspetta un attimo...' Stavolta volevo fare un film che avesse poco a che fare con l'originale Kingsman. Questa è una storia delle origini vera e propria, il pubblico la può guardare anche senza aver visto Kingsman. Anche chi odia Kingsman potrebbe apprezzare questo film."

Ad affiancare Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Rhys Ifans e Daniel Brühl, in The King's Man troviamo Gemma Arterton, Stanley Tucci, Aaron Taylor-Johnson, Djimon Hounsou, Tom Hollander e Charles Dance. L'uscita di The King's Man è fissata al 18 settembre 2020.