The Killer: le riprese del nuovo film di David Fincher sono finite

David Fincher è tornato alla regia con The Killer e le riprese del nuovo film, prodotto grazie all'accordo stretto con Netflix, sono finite.

Il progetto, che era in fase di sviluppo fin dal 2007 e inizialmente previsto per essere prodotto grazie a Paramount, si ispira alla graphic novel Le Tueur.

Il protagonista di The Killer sarà Michael Fassbender nel ruolo di un assassino che inizia progressivamente a impazzire.

Le riprese del film di David Fincher si sono svolte a New Orleans, Parigi, nella Repubblica Dominicana, Chicago e Los Angeles.

Nel cast ci sarà anche Tilda Swinton con un ruolo che non è stato svelato.

Per ora non è stata annunciata la data prevista per il debutto sugli schermi del film e non resta che attendere per eventuali aggiornamenti.

Questa la sinossi completa di The Killer: Uomo solitario e freddo, metodico e privo di scrupoli o rimpianti, l'assassino attende nell'ombra in attesa del suo prossimo obiettivo. Eppure più aspetta, più pensa di perdere la testa, se non trova pace. Una storia noir brutale, sanguinosa ed elegante di un assassino professionista perso in un mondo senza una bussola morale, questo è un caso di studio di un uomo solo, armato fino ai denti e che sta lentamente perdendo la testa.