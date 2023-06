The Idol, The Weekend difende il finale shock dell'episodio 2: 'Non deve essere sexy, Tedros è un perdente'

Non si placano le polemiche su The Idol, riaccese dello scioccante finale del secondo episodio della serie HBO, ma The Weekend interviene per giustificare la scelta narrativa.

The Weeknd è intervenuto per placare le polemiche sollevate dalla scena di sesso nel finale del secondo episodio di The Idol. Il cantante, il cui vero nome è Abel Tesfaye, ha affrontato il controverso momento del secondo episodio in un'intervista con GQ. Mentre la scena vede il suo personaggio, Tedros, fare sesso con Jocelyn (Lily-Rose Depp), Tesfaye ha spiegato che "la scena non era per niente sexy" nelle intenzioni dell'autore sam Levinson.

"Non c'è niente di sexy in questo. Quando usiamo Basic Instinct come riferimento, usiamo Verhoeven. Paul Verhoeven è il re del thriller satirico degli anni '90. Sì, ci sono momenti di 'sexy' nei suoi film ma ci sono altri momenti che sono esilaranti", ha spiegato The Weeknd. "Comunque tu ti senta guardando quella scena, se provi disagio o ti senti disgustato o imbarazzato per i personaggi... tutte quelle emozioni si sommano alla sensazione che Tedros non dovrebbe trovarsi in quel posto".

Il cattivo ragazzo di The Weeknd

Come svela la nostra recensione di The Idol, Abel Tesfaye interpreta Tedros, un carismatico leader di una setta/guru dell'auto-aiuto che intreccia una relazione con la fragile popstar Jocelyn (Lily-Rose Depp) e non si fermerà davanti a nulla pur di aiutarla a diventare sempre più famosa.

Per quanto riguarda il suo personaggio, Tesfaye ammette che Tedros è un cattivo ragazzo e questo aspetto emerge anche nelle scene di sesso:

"Jocelyn potrebbe essere il suo maggior successo. È molto ovvio. È troppo indulgente, entra in questa casa guardandosi intorno come se fosse arrivato nel paese dei balocchi. Ha lo stesso approccio anche con il sesso, soprattutto nell'episodio 2. 'Goloso' è l'unica parola che mi viene in mente per descriverlo. Non riesce a credere di essere lì. Se ne esce come un tale perdente. Quei momenti sono l'umanità che trovi in ​​uno psicopatico, la falla nella sua armatura."