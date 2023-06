The Idol, Lily-Rose Depp: 'Sul set stavo alla larga da The Weeknd, ma nessuno ha perso la testa'

Nel giorno in cui The Idol arriva su Sky Atlantic in simulcast con HBO, Lily-Rose Depp svela alcuni retroscena sul Metodo del collega The Weeknd.

Dopo la giusta dose di polemiche e una premiere infuocata al Festival di Cannes, The Idol arriva oggi in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. La star della serie, Lily-Rose Depp, che interpreta una popstar sull'orlo di una crisi di nervi circuita da un "guru" proprietario di un nightclub incarnato dalla vera popstar The Weeknd, ha svelato alcuni retroscena della lavorazione, tra cui la necessità di stare lontana dal suo co-protagonista durante le riprese.

The Idol: una foto della serie TV

"Non credo che nessuno abbia seguito il Metodo in maniera immersiva, nessuno ha perso la testa", ha svelato Lily-Rose Depp a EW. "Beh, a volte quando Abel (Tesfaye, vero nome di The Weeknd, ndr) prendeva... non voglio rivelare troppo su cosa fa il personaggio di Abel, ma quando a volte era in piena modalità Tedros, lo tenevo alla larga. Spiegavo, 'Lui è nella sua zona in questo momento.'"

The Idol, Lily-Rose Depp nuda fa scandalo, ma il cast la difende: "Da quando la nudità è una brutta cosa?"

I tormenti di The Idol dentro e fuori il set

Come rivela la nostra recensione di The Idol, nello show nato dalla mente del creatore di Euphoria Sam Levinson, Lily-Rose Depp interpreta la pop star Jocelyn, determinata a rilanciare la sua carriera dopo un esaurimento nervoso seguito alla morte della madre. La ragazza si lega a Tedros, interpretato dal co-creatore dello show Abel "The Weeknd" Tesfaye, un affascinante proprietario di un nightclub che guida anche un culto. Jane Adams ha un ruolo di supporto nei panni di Nikki, una spietata dirigente di un'etichetta discografica che lavora con Jocelyn.

The Idol: una foto della serie TV

The Idol, Lily-Rose Depp e The Weeknd a Cannes 2023: "Tutte le popstar puntano sul sesso"

A marzo, Rolling Stone aveva pubblicato un articolo in cui si accusava la produzione di essere andata "selvaggiamente, disgustosamente fuori dai binari" a causa di un ambiente tossico e di scontri creativi. Versione negata dai suoi protagonisti e dalla stessa HBO.

"Per un prodotto che, ovviamente, esplora temi oscuri e ha alcuni momenti emotivi piuttosto pesanti e tutto il resto, l'atmosfera sul set era piuttosto spensierata", ha assicurato Depp a EW. "Siamo tutti davvero buoni amici, siamo tutti persone simili e ci capiamo davvero. Sul set ridevamo molto, ascoltavamo molta musica, ballavamo e quel tipo di energia è ciò che ha reso possibili i momenti più pesanti".