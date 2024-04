Beautiful anticipazioni 30 aprile: Bill e Sheila si alleano per ricattare Steffy e Finn

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 30 aprile alle 13:45, la trama ci svela che a casa di Finn e Steffy si consuma un nuovo dramma. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Bill sconvolge Finn e Steffy

Nell'episodio del 29 aprile, Katie e Carter trascorrono una serata romantica. Mentre Finn e Steffy cercano di legare Sheila per impedire che scappi e intendono consegnarla alla polizia, sopraggiunge Bill.

Anticipazioni del 30 aprile: L'inaspettata dichiarazione di Bill

Durante un nubifragio abbattutosi in città, mentre Finn e Steffy stavano cenando a lume di candela, Sheila ha bussato alla loro porta per spiegare le ragioni delle sue azioni. I due non vogliono ascoltarla e la immobilizzano per consegnarla alla polizia.

Finn e Steffy subiscono il ricatto di Bill

Improvvisamente alla porta di casa compare anche Bill, il suo arrivo inaspettato complica ulteriormente la situazione. L'uomo ignora le richieste di aiuto di Steffy e Finn e si rifiuta di immobilizzare la Carter schierandosi dalla sua parte, sostenendo che tutti meritano una seconda possibilità, anche Sheila.

Bill non si ferma qui, annuncia ai due ragazzi che lui e la Carter si sono innamorati e hanno una relazione e ricatta Steffy e Finn: se loro chiameranno la polizia per far arrestare la donna che ama lui denuncerà Taylor per avergli sparato anni prima.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sheila fa irruzione a casa di Finn e Steffy.