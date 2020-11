The Hateful Eight ha un forte legame con La cosa di Carpenter: ecco quale

Qual è il legame tra The Hateful Eight, l'ottavo film di Quentin Tarantino, e l'horror La cosa di John Carpenter?

The Hateful Eight: Kurt Russell e Samuel L. Jackson nel teaser trailer del film di Tarantino

Qual è il legame tra The Hateful Eight, l'ottavo film di Quentin Tarantino, e l'horror La cosa di John Carpenter? Ce ne sono diversi, a cominciare dalla somiglianza narrativa, interamente voluta da Tarantino che è un grande ammiratore del film di Carpenter: entrambi i lungometraggi parlano di persone costrette a rimanere sotto lo stesso tetto, con una tempesta di neve che impazza all'esterno, e senza potersi fidare gli uni degli altri. Tra i protagonisti, in entrambi i film, c'è Kurt Russell, che in tutti e due le storie costringe altre persone a consegnargli le armi per questioni di paranoia. Infine, le colonne sonore sono entrambe di Ennio Morricone, che per il film di Tarantino - il primo del regista ad avere una vera partitura originale, premiata con l'Oscar - tirò fuori alcuni brani inediti composti all'epoca per Carpenter.

Perché The Hateful Eight è il film più nichilista e spietato di Quentin Tarantino

La Cosa: Kurt Russell in un momento del film

Quentin Tarantino ha anche mostrato La cosa al cast di The Hateful Eight prima delle riprese, per rendere l'idea dell'atmosfera che intendeva ricreare. Una scelta che dimostra la longevità del film di John Carpenter, non particolarmente apprezzato da critica e pubblico quando uscì nelle sale del 1982 (era lo stesso periodo di E.T. L'Extraterrestre), ma oggi considerato uno dei suoi film migliori e fonte d'ispirazione per numerosi cineasti e autori televisivi, incluso un prequel uscito nove anni fa e incentrato sul team norvegese sterminato dal misterioso alieno venuto da un pianeta lontano.

Lo stesso Carpenter, nel 2011, ha affermato di considerarlo uno dei suoi preferiti, se non il preferito in assoluto tra tutti i film che ha diretto. Recentemente la Universal e la Blumhouse hanno annunciato di star lavorando a un remake de La Cosa, che mescolerà elementi delle due versioni cinematografiche (quella di Carpenter e quella di Howard Hawks) e della novella originale, la cui versione più lunga, scoperta nel 2018, contiene capitoli aggiuntivi mai portati sullo schermo.

Tornando a The Hateful Eight invece, oggi Quentin Tarantino ha firmato un accordo per due libri: uno sul cinema degli anni '70, di cui è appassionato da sempre, e un romanzo che approfondirà i personaggi del suo ultimo film, C'era una volta a... Hollywood.