The Hateful Eight stasera in TV su Rai3: la trama e il cast del film western di Quentin Tarantino

Stasera su Rai3 alle 21:20 appuntamento con The Hateful Eight, il secondo film western di Quentin Tarantino: la trama in breve e il cast.

Atmosfere western con la firma di Quentin Tarantino: stasera, venerdì 18 agosto, su Rai3, alle 21:20, l'appuntamento imperdibile è con The Hateful Eight, ottavo film diretto dal regista di Pulp Fiction, arrivato nelle sale alla fine del 2015. A firmare la colonna sonora originale un artista a cui il cinema e il genere western in particolare devono tantissimo: Ennio Morricone.

La trama in breve

The Hateful Eight: Kurt Russell e Samuel L. Jackson sulla diligenza

Nel Wyoming innevato, pochi anni dopo la fine della Guerra Civile, la diligenza di O.B. Jackson sta raggiungendo la città di Red Rocks. Il cacciatore di taglie John Ruth sta per assicurare la famigerata latitante Daisy Domergue alla giustizia per aggiudicarsi il bottino ma sulla loro strada fa capolino Marquis Warren, ex soldato di colore ora cacciatore di taglie. A loro si aggiunge poco dopo anche Chris Mannix, che sostiene di essere il nuovo sceriffo della città.

Una tormenta di neve costringe tutti a sostare presso l'emporio di Minnie. Con grande sorpresa, però, a fare le veci della proprietaria ci sono il messicano Bob, il boia Oswaldo Mobray, il cowboy Joe Gage e il generale confederato Sanford Smithers. La tensione esplode e qualcuno ha intenzione di sfruttare il trambusto per raggiungere il suo scopo.

Il cast

The Hateful Eight: un bel primo piano di Jennifer Jason Leigh

Ad abbracciare il nuovo progetto di Tarantino un cast stellare: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Channing Tatum e Bruce Dern.

Curiosità

Sembrava nato sotto una cattiva stella questo The Hateful Eight: pur essendo stato annunciato nel 2013, la produzione l'aveva depennato solo pochi mesi dopo dalla sua agenda per via della sceneggiatura finita in rete. Quentin Tarantino, però, non si è perso d'animo, ha riscritto buona parte della storia e delle battute, cambiato completamente il finale e annunciato, in occasione dei David di Donatello del 2015, che al suo fianco avrebbe avuto l'uomo che ha segnato il genere western quasi al pari di John Ford o Sergio Leone: Ennio Morricone. Tra il 2015 e il 2016 The Hateful Eight ha vinto numerosi premi, tra cui un Golden Globe e un Oscar proprio per le musiche.