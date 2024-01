The Hateful Eight: Kurt Russell ha distrutto una chitarra di 145 anni sul set su ordine di Quentin Tarantino

Ecco come Kurt Russell distrusse per sbaglio una chitarra acustica Martin dal valore inestimabile sul set del film di Quentin Tarantino The Hateful Eight del 2015.

Kurt Russell ha distrutto una chitarra di 145 anni per ordine di Quentin Tarantino sul set di The Hateful Eight del 2015. La Martin, che aveva prestato lo strumento vecchio di 145 anni - esposto fino ad allora al Martin Guitar Museum di Pennsylvania - alla produzione di Tarantino, non ne fu sicuramente contenta.

L'incidente

La scena in questione vedeva il personaggio di Russell strappare l'acustica dalle mani della co-protagonista Jennifer Jason Leigh, dichiarare "l'ora della musica è finita" e scaraventarla contro una colonna vicina. Il problema era che la chitarra avrebbe dovuto essere sostituita con una copia prima di girare la scena. "Sono state realizzate sei copie della Martin. La chitarra era del 1870 e non aveva prezzo. Dovevamo arrivare a quel punto, scambiare le chitarre e distruggere una delle copie, non quella vera", ha rivelato il mixer del suono del film, Mark Ulano, all'indomani dell'uscita del film.

Lo stesso Russell afferma che non era a conoscenza del progetto di scambio e che stava semplicemente eseguendo gli ordini: "Quel giorno ho detto: 'Fino a che punto vuoi che vada?' e Tarantino mi ha detto: 'Vai finché non ti dico di fermarti...'". Gli ho detto: 'Quindi se non mi dici di fermarmi spacco la chitarra?' Lui mi ha risposto: 'Sì, perfetto, continua'. Ho continuato ad andare avanti fino a spaccare la chitarra".

Il Martin Museum

Secondo le fonti, il compenso ricevuto dal marchio di chitarre ammonta a 40.000 dollari, ma Dick Boak, il direttore del Martin Museum, ha sottolineato che il denaro non è importante. "Non si tratta di soldi. Si tratta della conservazione della storia e del patrimonio musicale americano. Dopo aver ispezionato i pezzi, ci siamo resi conto che la chitarra non era più riparabile, era distrutta", ha concluso Boak.

Anche la co-protagonista di The Hateful Eight Leigh si è detta affranta per il l'incidente dello scambio. "Mi ha spezzato il cuore, perché ero molto innamorata di quella chitarra. Ho avuto modo di portarla a casa con me e l'ho suonata ogni giorno. Aveva il tono più bello e caldo", ha detto l'attrice a Billboard.