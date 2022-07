The Gray Man: un nuovo teaser del film dei fratelli Russo

The Gray Man arriverà su Netflix il 22 luglio e i fratelli Russo hanno condiviso un nuvo teaser dell'atteso progetto con star Ryan Gosling e Chris Evans.

Nel video condiviso online si assiste così a molte scene d'azione, scontri e momenti ad alta tensione, sottolineando che sarà il film "più esplosivo dell'estate".

Ryan Gosling è il protagonista dell'atteso The Gray Man, che verrà presentato a Roma in anteprima il 12 luglio, mentre Chris Evans è il villain psicopatico che dovrà affrontare nel thriller prodotto da Netflix/AGBO, diretto da Anthony e Joe Russo, con la de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

The Gray Man, biglietti omaggio per la premiere del film a Roma il 12 luglio

La sinossi di The Gray Man recita: "L'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six, viene strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato ma ora la situazione è cambiata e l'obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno."