The Gray Man, biglietti omaggio per la premiere del film a Roma il 12 luglio

Scoprite come ottenere i biglietti omaggio per la premiere di The Gray Man, il film interpretato da Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas e diretto da Joe & Anthony Russo.

The Gray Man, il film diretto da Joe & Anthony Russo con Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas , arriverà su Netflix a partire dal 22 luglio ma, in occasione della premiere che si terrà il 12 luglio a Roma, sono stati messi a disposizione alcuni biglietti omaggio per la la proiezione esclusiva della pellicola.

The Gray Man: Ryan Gosling in una scena

L'evento, che permetterà ai fortunati fan (tutti con accompagnatore) di prendere parte alla prima del film, non si limiterà alla proiezione del film ma sarà una vera e propria immersione negli ambienti e nelle sensazioni del nuovo progetto dei registi di Avengers: Endgame, grazie a spettacolari set up ed esperienze esclusive che avranno luogo prima e dopo la proiezione. Sarà un evento unico, una vera e propria esperienza dentro il mondo e le location del film.

Per dare a più persone l'opportunità di vedere la premiere della pellicola con Gosling e Evans sarà possibile usufruire di biglietti omaggio messi a disposizione per la proiezione che avrà luogo presso l'Auditorium Conciliazione. Come fare per richiedere gli inviti? Semplicissimo: bisogna cliccare su questo link e seguire le indicazioni: dovrete dimostrare di essere in grado di diventare una spia.

The Gray Man: una scena

Ryan Gosling è il protagonista della pellicola e Chris Evans è il villain psicopatico che dovrà affrontare nel thriller prodotto da Netflix/AGBO, diretto da Anthony e Joe Russo, con la de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

La sinossi di The Gray Man recita: "L'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six, viene strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato ma ora la situazione è cambiata e l'obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno."