The Gorge: Anya Taylor-Joy affianca Miles Teller nel film di Scott Derrickson

Anya Taylor-Joy sarà la protagonista femminile a fianco di Miles Teller di The Gorge, nuova misteriosa pellicola firmata da Scott Derrickson.

La vincitrice del Golden Globe Anya Taylor-Joy si prepara ad affiancare Miles Teller nel nuovo progetto di Scott Derrickson, un action romance prodotto da Skydance intitolato The Gorge. La trama e la natura dei personaggi al momento sono top secret, ma è notizia dell'ultima ora l'acquisto del progetto da parte di Apple Original Films.

The Gorge è descritto come una "storia d'amore ad alto tasso d'azione che attraversa i generi". Il film sarà diretto e prodotto da Scott Derrickson, fresco del successo al botteghino dell'horror Black Phone. La sceneggiatura è scritta Zach Dean, che sarà anche produttore del film, con Miles Teller anche come produttore esecutivo.

Anya Taylor-Joy è attualmente impegnata sul set di Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road diretto ancora una volta da George Miller. L'attrice presterà la sua voce alla Principessa Peach in The Super Mario Bros. Movie e a partire dal 17 Novembre la vedremo al cinema nell'intrigante The Menu.

Oltre ad apparire in Top Gun: Maverick accanto a Tom Cruise, Miles Teller ha recentemente recitato nella serie The Offer, che ha raccontato i retroscena del film Il Padrino.