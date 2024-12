Miles Teller e Anya Taylor-Joy nel trailer di Mistero dal profondo, svelata l'uscita su Apple TV+

Un moderno deserto dei tartari per i protagonisti di questa avventura thriller ai limiti del possibile, in arrivo in streaming su Apple TV* nel 2025.

Intorno a The Gorge, titolo originale tradotto in italiano con Misteri dal profondo, si è generata una grande curiosità. Vuoi per l'ambientazione fantascientifica, vuoi per la coppia di star protagoniste - i sensuali Miles Teller e Anya Taylor-Joy, vuoi per la presenza del regista Scott Derrickson dietro il progetto, in molti attendono l'uscita del film che, a sorpresa, scopriamo oggi destinato allo streaming.

In concomitanza con il lancio del trailer italiano, è stata svelata la data di uscita del film, che arriverà in streaming su Apple Tv+ il 14 febbraio. Come scrive World of Reel, questo annuncio viene fatto poco più di otto settimane prima che il film venga presentato in anteprima in streaming, il che non sembrerebbe un buon segno. Ma di cosa parla Misteri dal profondo?

La sinossi

Nel thriller Apple Original, due agenti altamente addestrati (Miles Teller e Anya Taylor-Joy) vengono incaricati di occupare le torri di guardia sui lati opposti di una gola vasta e attentamente sorvegliata per proteggere il mondo da un male misterioso e sconosciuto che si nasconde al suo interno. I due intrecciano una relazione a distanza mentre cercano di rimanere vigili per difendersi da un nemico invisibile. Quando la minaccia apocalittica per l'umanità viene loro rivelata, si trovano costretti a collaborare in una prova di forza fisica e mentale per mantenere il segreto nella gola prima che sia troppo tardi.

Interpretato anche da Sigourney Weaver, Misteri dal profondo è diretto da Scott Derrickson da una sceneggiatura di Zach Dean. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance Media producono insieme alla Crooked Highway di Derrickson, C. Robert Cargill, Sherryl Clark e insieme a Zach Dean, Adam Kolbrenner e Greg Goodman. La star Miles Teller è produttore esecutivo.