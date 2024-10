The Gorge: Miles Teller e Anya Taylor-Joy nelle foto del film sci-fi

Apple TV+ e Skydance hanno condiviso la sinossi e le prime foto del film sci-fi The Gorge, diretto da Scott Derrickson con star Miles Teller e Anya Taylor-Joy.

Il progetto, per ora, non ha ancora una data di uscita, ma le immagini anticipano un'atmosfera molto tesa e che promette una buona dose di elementi horror.

Cosa racconterà The Gorge

La sinossi di The Gorge anticipa che al centro della trama ci saranno due cecchini che si trovano in due torri di osservazione situati ai lati opposti di un enorme burrone. La loro missione è proteggere il mondo da una forza oscura e i due iniziano a stringere un legame mentre cercano di rimanere vigili nel difendere l'area da un nemico che non si può vedere. Quando scoprono la minaccia per l'umanità, i due protagonisti devono collaborare mettendosi alla prova fisicamente e mentalmente pur di mantenere il segreto nel burrone prima che sia troppo tardi.

Il poster, che regala un'anticipazione del pericolo incombente, anticipa: "Non ti stanno tenendo all'esterno, stanno tenendo loro all'interno".

La locandina di The Gorge

Le immagini dei protagonisti

Le foto condivise in anteprima da IGN mostrano Miles Teller e Anya Taylor-Joy insieme e in azione in due momenti diversi.

I due protagonisti del film

Anya in azione nel film

Una foto di Miles Teller

Scott Derrickson, che nel 2025 tornerà sugli schermi di tutto il mondo anche con il film Black Phone 2 che avrà nuovamente come protagonista Ethan Hawke, ha anticipato che il film unirà vari generi cinematografici: romanticismo, fantascienza, azione, spy thriller e persino horror, di cui il regista è un grande esperto.

L'obiettivo era di dare spessore ai due personaggi principali e al loro legame prima che i protagonisti siano costretti a lottare per sopravvivere.

La sceneggiatura è firmata da Zach Dean, recentemente autore di The Tomorrow War per Prime Video.