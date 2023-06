The Flash: tutti i camei DC tagliati dal montaggio finale [SPOILER]

Il regista di The Flash, Andy Muschietti, ha anticipato che il climax del film, in origine, conteneva numerosi cameo di famosi personaggi DC che sono stati poi tagliati.

In un'intervista esclusiva con Vanity Fair, Muschietti ha svelato i retroscena di alcune sorprendenti decisioni creative all'origine del film. Tra gli argomenti discussi c'era l'epico terzo atto di The Flash, in cui Barry Allen (Ezra Miller) tenta di salvare una Supergirl morente (Sasha Calle) e Batman (Michael Keaton) viaggiando indietro nel tempo, con il risultato che più universi si scontrano insieme. All'interno di ogni universo, agli spettatori sono stati offerti scorci dei mondi abitati da famosi personaggi DC.

Quali cameo sono stati tagliati

Come rivela la nostra recensione di The Flash, tra i camei presenti nel film figurano quelli degli interpreti di Superman Christopher Reeve e George Reeves, oltre a Nicholas Cage, che avrebbe dovuto interpretare il supereroe in un film mai cancellato. Tuttavia, nonostante la hall of fame di grandi personaggi e attori tra cui Muschietti ha dovuto scegliere, ci sono alcuni camei che sono stati esclusi dal montaggio definitivo.

"Lynda Carter era una di loro", ha detto Andy Muschietti, riferendosi alla star della serie televisiva Wonder Woman degli anni '70. "Marlon Brando e Burgess Meredith, Cesar Romero..."_4 ha continuato, riferendosi a Jor-El di Marlon Brando di _Superman (1978) di Richard Donner, così come a Pinguino di Burgess Meredith e Joker di Cesar Romero della serie televisiva Batman degli anni '60.

Andy Muschietti ha lottato per il cameo di Adam West

La star della serie Batman, Adam West, è stata quasi tagliata dal film prima che Andy Muschietti si opponesse a causa del suo attaccamento personale allo show. "Siamo cresciuti in Argentina, dove le repliche erano molto importanti. Avevamo solo quattro canali e presentavano Batman, ritrasmettendolo come se fosse una nuova serie" ha spiegato Muschietti. "Quello era il nostro Batman."