The Flash, Sasha Calle rivela: 'Le mie scene Rated R sono state cancellate'

The Flash è da oggi nelle sale italiane e in una recente intervista Sasha Calle ha rivelato che le sue scene Rated-R nei panni di Supergirl sono state eliminate dal montaggio finale.

Durante un'intervista con Collider, la Calle ha parlato dell'intenso allenamento e del lavoro di stunt-work a cui ha sottoposto il suo corpo per interpretare la Ragazza d'Acciaio, e accenna al fatto che la sequenza del silo (in cui i due Flash e Batman salvano Kara da una struttura governativa) era originariamente più lunga, perché sono state tagliate alcune "scene eliminate vietate ai minori".

Kara non si trattiene esattamente quando sconfigge i suoi rapitori dopo essere stata liberata, quindi possiamo solo immaginare quanto sarebbero state più brutali le sue azioni se queste scene fossero state incluse nel montaggio. La speranza è quella di poter vedere queste sequenze nei contenuti speciali dell'edizione home video.

The Flash, Andy Muschietti: "In caso di rifiuto di Michael Keaton non avevamo un piano B"

Uscito oggi nelle sale, The Flash vede il ritorno di Ezra Miller nei panni di Barry Allen tornare indietro nel tempo per impedire la morte della madre; questo alternerà la sua linea temporale e sarà costretto a chiedere l'aiuto del suo mentore Bruce Wayne, che però ha il volto di Michael Keaton e non più di Ben Affleck.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Flash.