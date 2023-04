The Flash, ci sarà un sequel del cinecomic con Ezra Miller? La risposta di Andy Muschietti

Dopo una lunga e complicata gestazione, The Flash sta finalmente per arrivare al cinema, e visto il responso positivo dalle anteprime, sul web si parla già di possibili sequel. Ma è davvero qualcosa di realizzabile? Sentiamo cosa ha da dire il regista della pellicola, Andy Muschietti.

The Flash ha fatto furore al CinemaCon, guadagnandosi reazioni entusiaste da gran parte dei presenti all'evento, dove è stato mostrato in anteprima.

Ma se, come d'altronde promettevano anche i test screening (che lo paragonavano, in quanto a riuscita, alla trilogia di Batman di Christopher Nolan), la pellicola sarà davvero un successo al cinema, questo basterà a garantire la produzione di un sequel?

The Flash 2 sì o no?

Il discorso è certamente complesso, vuoi per questione interne al franchise di Flash (ad esempio bisogna considerare la questione Ezra Miller), vuoi per il come il personaggio e la sua storia andrebbero eventualmente ad inserirsi nel nuovo DCU di James Gunn, che prometteva tuttavia di lasciarsi alle spalle gran parte dell'epoca cinematografica precedente.

Come potrebbe dunque risolversi la situazione?

The Flash, Andy Muschietti su Ezra Miller: "Speriamo migliori presto, ci sta lavorando con impegno"

Per ora, Andres Muschietti ha detto la sua ai microfoni di Comicbook: "Non ne abbiamo parlato" ha premesso il regista "Credo stiamo tutti aspettando di vedere come andrà il film al cinema".

"Ovviamente, c'è entusiasmo all'idea di poter proseguire la storia, specialmente se il film avrà successo" ha poi aggiunto "E certo, c'è tutto un piano editoriale in sviluppo in casa DC, che è ora in corso di creazione. E la domanda è: questo piano editoriale includerà questa storia?".

"La cosa positiva è che, con il Multiverso, tutto è possibile. Il Multiverso permette la coesistenza e l'interazione tra tutti questi mondi. Per cui, si spera di sì. Ma non lo sappiamo ancora. Questa è la verità" ha concluso.

Voi cosa ne pensate? Rivedremo il Flash di Ezra Miller in futuro?

Intanto, vi ricordiamo che The Flash arriverà a giugno al cinema.