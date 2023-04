The Flash, Andy Muschietti su Ezra Miller: "Speriamo migliori presto, ci sta lavorando con impegno"

Il regista di The Flash Andy Muschietti ha commentato la "questione Ezra Miller", anticipando come l'attore stia lavorando molto sulla sua salute mentale.

Mentre The Flash incanta i partecipanti del CinemaCon, il regista Andy Muschietti risponde alle domande sulla salute mentale di Ezra Miller, aggiornandoci sui progressi dell'attore.

Per diverso tempo il nome di Ezra Miller è stato maggiormente legato a questioni legali che al suo operato professionale, a causa dei vari scandali che lo hanno visto coinvolto (dal secondo arresto alle Hawaii alle accuse secondo cui avrebbe messo a rischio dei bambini nei pressi della sua fattoria), e in molti si sono chiesti quali provvedimenti avrebbe preso in merito Warner Bros. Discovery.

Fino ad ora, ciò che sapevamo in merito è che l'attore stesse ricevendo delle cure per i suoi problemi di salute mentale, in modo da poter recuperare e riabilitarsi, e che la compagnia avrebbe preso decisioni solo al termine di esse, ma non avevamo avuto ulteriori aggiornamenti.

Adesso però il regista della pellicola Andres Muschietti ha risposto alla domanda del moderatore, durante il panel del CinemaCon, su come stesse proseguendo il percorso di Miller.

"Ezra sta bene adesso. Speriamo tutti che migliori sempre più. Sta procedendo passo passo verso la guarigione" ha spiegato "Sta affrontando i suoi problemi di salute mentale, ma sta bene. Abbiamo parlato non troppo tempo fa, e si sta impegnando molto per migliorare".

The Flash, le prime reazioni dal CinemaCon 2023: "Tra i migliori film di supereroi di sempre"

L'impegno e il duro lavoro sul set di The Flash

Positivo, dunque, il commento del regista, al quale fa eco anche Barbara Muschietti, che rivela qualcosa in più su quanto accaduto sul set di The Flash.

"E, devo dire, durante le riprese, l'impegno di Ezra nei confronti del ruolo è stato qualcosa di mai visto. Ha avuto una tale disciplina, una tale volontà fisica, mentale... Voleva fare del suo meglio e anche più. È stato incredibile".

E a giudicare dal responso più che entusiasta di chi ha già visto il film, l'impegno di Miller deve essersi palesato anche sullo schermo, e questo non può che far ben sperare per il futuro dell'attore.