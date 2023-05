The Flash, Sasha Calle rivela: 'Henry Cavill ha già visto il film e lo ha adorato'

A quanto pare anche Henry Cavill, noto per aver interpretato Superman nello SnyderVerse, si è unito alla lista di chi ha già visto in anteprima ed apprezzato il film di Andy Muschietti, The Flash.

Mancano ormai poche settimane all'uscita nelle sale di The Flash, ma negli ultimi mesi si sono susseguiti diversi commenti positivi attorno al film da chi ha potuto vederlo in anteprima. Le prime reazioni su The Flash) al CinemaCon sono state entusiaste, c'è chi lo ha definito tra i migliori film di supereroi di sempre, e anche Stephen King ha promosso il cinecomic definendolo "sincero, divertente e strabiliante". A quanto pare, anche Henry Cavill si è unito alla lista di chi ha già e apprezzato il film di Andy Muschietti.

Durante un tour promozionale in America Latina Sasha Calle, che nel film vestirà i panni di Supergirl, ha rivelato di aver parlato con Henry Cavill: "Ha già visto il film e lo ha adorato".

L'interprete di Superman sarà tra i grandi esclusi del film. Il suo cameo, unito a quello di Gal Gadot e Jason Momoa, è stato infatti rimosso dal montaggio finale per dare un taglio netto al passato e chiudere con lo SnyderVerse.

Di cosa parla The Flash

In The Flash i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è 'correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo.

L'uscita di The Flash nelle sale italiane è fissata al 14 giugno.