The Flash: ecco le prime due tracce della colonna sonora, tra cui il brano 'I Am Batman'

Sono state diffuse in streaming e su Spotify le prime due tracce della colonna sonora ufficiale di The Flash, composta da Benjamin Wallfisch. Le tracce, nello specifico, sono quelle dedicate al Batman di Michael Keaton.

Per l'occasione, quindi, Wallfish - che prosegue nel suo sodalizio con Andres Muschietti dopo aver lavorato al dittico It - ha omaggiato il tema di Barman composto da Danny Elfman per i due film di Tim Burton.

Le due tracce sono intitolate, rispettivamente, I Am Batman e Sounds About Right, Bruce e ci riportano immediatamente alle atmosfere dark cui ci aveva abituato il Cavaliere Oscuro di Burton, qui riarrangiate in maniera originale ed elettrizzante.

Nei giorni scorsi era stata diffusa proprio la clip che mostrava l'incontro dei due Barry Allen con Bruce Wayne, di nuovo interpretato da Keaton a 31 anni di distanza da Batman - il ritorno.

Diretto da Muschietti, con Ezra Miller, Keatonn, Sasha Calle, Michael Shannon e Ben Affleck, The Flash esordirà nelle sale italiane il 15 giugno 2023.