The Flash: i due Barry Allen incontrano il Batman di Michael Keaton nella prima clip

Warner Bros. ha condiviso in streaming una nuova clip di The Flash, in cui i due Barry Allen interpretati da Ezra Miller incontrano finalmente il Batman di Michael Keaton, introducendosi nella sua Bat-caverna.

Nel filmato vediamo un Barry parecchio a suo agio nell'apprendere dell'esistenza di un altro Batman, mentre il secondo Barry, quello appartenente alla realtà alternativa e che aveva letto delle gesta del Cavaliere Oscuro da bambino, semplicemente sviene alla sua vista. Nella clip vengono rivelate anche la mitica Bat-mobile dei film di Tim Burton, così come il classico Bat-wing.

Di seguito potete visualizzare anche il nuovo trailer finale nella versione italiana.

[video id= yt= 792RAbqxUAc]

"I mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è 'correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l'universo?" recita la sinossi ufficiale fornita da Warner Bros.

The Flash uscirà nelle sale italiane il 15 giugno 2023.