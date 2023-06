The Flash: le prime dichiarazioni pubbliche di Ezra Miller e le foto della premiere

Come preannunciato, Ezra Miller ha partecipato alla premiere di Los Angeles di The Flash, concedendosi agli obiettivi di fotografi, ma senza rilasciare interviste, l'attore ha però parlato dal palco del cinema.

Ezra Miller è intervenuto sul red carpet della premiere mondiale di The Flash tenutasi ieri sera a Hollwyood. L'attore, vestito con una giacca bianca pantaloni neri, i capelli lunghi in parte raccolti in parte sciolti sulle spalle, ha partecipato alle foto di rito e ha rilasciato i primi commenti pubblici dopo le intemperanze dei mesi scorsi.

Ezra Miller ha parlato delle accuse di cattiva condotta mosse contro di lui e dei vari problemi legali che ha dovuto affrontare, rivolgendosi ai fan e alle numerose star accorse presso il Grauman's Chinese Theatre di Hollywood.

L'attore ha lodato pubblicamente il CEO della Warner Bros. Discovery David Zaslav, i capi del Warner Bros. Film Group Michael De Luca e Pam Abdy e il "dinamico duo" dei dirigenti dei DC Studios James Gunn e Peter Safran per "la vostra grazia, il vostro discernimento e la vostra cura nel contesto della mia vita. E nel portare a compimento questo momento".

La premiere di The Flash

L'ingresso di Ezra Miller nella sala cinematografica che ospitava la premiere di The Flash è stato accolto da una standing ovation. Rivolto al regista Andy Muschietti, maestro di cerimonie della serata, Miller ha esclamato:

"Ti voglio bene, maestro. Penso che tu sia fantastico e penso che il tuo lavoro sia monumentale."

Insieme all'attore, hanno partecipato alla premiere anche

Warner Bros ha annunciato in precedenza che la premiere di Los Angeles sarebbe stata l'unico impegno pubblicitario di Ezra Miller per il film. L'attore, che ha ammesso di soffrire di "complessi problemi di salute mentale", ha percorso il red carpet, ma non si è concesso per le tradizionali interviste davanti alla telecamera. Con lui presenti all'evento le co-star Ben Affleck, accompagnato dalla moglie Jennifer Lopez, Sasha Calle, Maribel Verdú e Jessica Chastain.

L'uscita italiana di The Flash, uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2023, è fissata per il 15 giugno.