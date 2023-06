The Flash: rivelata la lista completa di tutti i camei dal Multiverso [SPOILER]

Un account ritenuto molto affidabile ha appena diffuso attraverso Twitter la lista completa di tutti i camei dal Multiverso presenti in The Flash: attenzione, seguono spoiler.

L'attesissimo The Flash ha debuttato in anteprima a CinemaCon in aprile, e da allora online sono circolate diverse anticipazioni relative alla nuova pellicola targata Warner Bros. Una di queste indiscrezioni è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda la lista di tutti i camei dal Multiverso presenti nel nuovo film con Ezra Miller.

Sebbene lo studio abbia inizialmente affermato che la versione mostrata all'evento di Las Vegas fosse incompleta, varie testate statunitensi suggeriscono che le uniche aggiunte riguardino la scena finale e una sequenza dopo i titoli di coda. Questa rivelazione potrebbe aiutare a spiegare alcune critiche riguardo agli effetti speciali del film, in particolare per quanto riguarda il modo unico in cui sono stati gestiti i cameo dei personaggi che appaiono in The Flash.

The Flash: un'immagine tratta dal trailer

Quando lo Scarlet Speedster attraversa la Forza della velocità incontra vari supereroi provenienti da linee temporali alternative. Tuttavia, i suddetti personaggi sono rappresentati come entità energetiche eteree, anziché attori in carne e ossa, conferendo alle scene un'estetica distintiva e non convenzionale.

Sebbene sia possibile identificare i supereroi durante questi cameo, è importante chiarire che questa sequenza potrebbe non coincidere con ciò che i fan si sono immaginati, poiché la natura della Forza della velocità concede soltanto delle rappresentazioni astratte. Nonostante ciò, l'insider @MyTimeToShineH, noto per fornire sempre informazioni affidabili, ha divulgato i principali cameo presenti in The Flash:

The Flash: Ezra Miller in un'immagine del film

Attenzione, seguono spoiler. La lista dei cameo è affascinante e ha sollevato molte domande tra i fan; ecco la lista completa: Jeremy Irons, Ben Affleck, Gal Gadot e icone del passato come George Reeves, Christopher Reeve, Helen Slater, Adam West e Nicholas Cage. Inoltre, secondo quanto rivelato dall'utente, anche George Clooney e Jason Momoa appaiono nel film.