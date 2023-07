The Flash: oltre 1500 cinema stanno togliendo il film dalle sale per via del flop

Dopo le varie controversie legate a Ezra Miller sembrava andare tutto per il verso giusto, soprattutto visti i pareri entusiasti di chi aveva potuto vedere il film in anteprima al CinemaCon e poi nei mesi successivi. Così non è stato perchè The Flash è stato un vero e proprio flop al box-office e potrebbe costare una perdita di oltre 200 milioni di dollari nelle casse della Warner.

Proprio per questo motivo oltre 1500 cinema hanno deciso di rimuovere completamente il film dalla loro programmazione quotidiana, lasciando spazio a blockbuster più profittevoli come Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One e Oppenheimer. Il flop di The Flash ha ovviamente spento qualsiasi speranza per un sequel del film che avrebbe potuto avere nuovamente Ezra Miller nelle vesti di protagonista.

Ma le sfortune non sono finite qui. The Flash è stato anche leakato nella sua interezza su Twitter, mentre il film era ancora nelle sale, rimanendoci per ben 8 ore prima di essere rimosso dalla piattaforma.

The Flash, doveva esserci un cameo di Christian Bale

Chi ha visto il film sa benissimo come nei momenti finali appaia a sorpresa il Bruce Wayne di George Clooney, il personaggio più criticato di tutta la filmografia dedicata al cavaliere oscuro. Kevin Smith ha poi svelato che al suo posto doveva esserci Christian Bale, corteggiato a lungo dalla Warner per un cameo, ma l'attore ha voluto declinare.