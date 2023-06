The Flash: Christian Bale era stato 'corteggiato a lungo' per un cameo, ma ha rifiutato

The Flash è finalmente arrivato nelle sale, ma non con il risultato sperato dalla Warner. In termini di incassi il film si sta rivelando un flop e i giudizi del pubblico sono stati molto divisivi, soprattutto critici nei confronti della CGI non ritenuta all'altezza. Il film ha avuto una lunga e travagliata fase di produzione che ha portato gli studios a realizzare ben tre finali, optando poi per quello con il cameo di George Clooney.

A quanto pare, però, la Warner aveva inizialmente pensato di far tornare Christian Bale, grande protagonista della trilogia sul cavaliere oscuro diretta da Christopher Nolan. "Lo hanno corteggiato per mesi e mesi. Gli hanno chiesto di prendere parte al film, ma lui si è rifiutato. Alla fine hanno optato per George Clooney" ha dichiarato di recente Kevin Smith.

In passato Christian Bale aveva più volte dichiarato di come sarebbe tornato a interpretare Bruce Wayne/Batman soltanto se ci fosse stato il coinvolgimento di Nolan, mantenendo dunque fede alla sua parola.

Come accade spesso con le grandi produzioni esiste sempre un montaggio iniziale ben più ampio della versione finale. Esiste quindi un director's cut di The Flash, ma non sappiamo se vedrà mai la luce.

"Il primo montaggio durava 4 ore, ma succede. Ti emozioni e inizi a improvvisare con gli attori, così la scena dura il doppio rispetto a come era stata scritta. Poi vai in sala di montaggio e capisci di dover tagliare un'ora e mezza di scene dal film" ha spiegato il regista. "Alla fine dei sei mesi sembra tutto divertente, ma all'inizio è il caos più assoluto. In ogni caso penso che la versione vista al cinema sia la migliore".