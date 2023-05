The Flash, il nuovo spot TV è tutto dedicato a Batman

The Flash torna a far parlare di sé con un nuovo spot TV, questa volta tutto incentrato su Batman, in attesa di vedere il film nelle sale il prossimo giugno. Pronti al ritorno di Ezra Miller, Ben Affleck e Michael Keaton?

"Volete fare i pazzi? Facciamo i pazzi!".

È bastata una battuta a Michael Keaton per far rivivere ai fan di Batman, e in particolare del suo Batman, tutte le emozioni di un tempo.

Nei vari trailer di The Flash lo abbiamo infatti visto vestire nuovamente i panni dell'Uomo Pipistrello (momento a cui avremmo assistito anche prima se non fosse stato per la cancellazione di Batgirl, in realtà), e in questo nuovo spot TV i riflettori sono puntati tutti su di lui.

The Flash sta per arrivare

Lo hanno paragonato alla trilogia di Nolan in quanto a qualità, ne parlano bene anche gli autori dei fumetti DC: sembra che il film diretto da Andres Muschietti abbia già conquistato delle importanti vittorie, ma sappiamo che spetterà ai posteri (o meglio, a critica e pubblico dopo l'uscita nelle sale) l'ardua sentenza.

Intanto, noi vi ricordiamo la sinossi ufficiale del film con protagonista Ezra Miller: "I mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è 'correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l'universo?".

The Flash sarà dal 15 giugno al cinema.