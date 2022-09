Batgirl, Michael Keaton: "La cancellazione è stata una buona decisione commerciale? Non lo so"

Michael Keaton celebra il primo Emmy conquistato come miglior attore protagonista in una miniserie e trova il tempo per dire la sua sulla cancellazione di Batgirl.

Nel corso della cerimonia degli Emmy 2022, che hanno visto Michael Keaton portarsi a casa la sua prima statuetta come miglior attore protagonista per una miniserie o serie antologica per il bel Dopesick, l'attore si è ritagliato il tempo per una riflessione sulla cancellazione di Batgirl spiegando di non essere certo che si tratti di una buona decisione dal punto di vista commerciale.

"Penso che sia stata una decisione commerciale. Presumo che fosse buona. Ma davvero non lo so", ha detto Keaton.

Il mese scorso, è stato rivelato che la Warner Bros. aveva cancellato l'uscita di Batgirl e non avrebbe distribuito il film su nessuna piattaforma. L'adattamento della DC Comics, che aveva un budget di produzione di 90 milioni di dollari, vedeva Leslie Grace nel ruolo di Barbara Gordon/Batgirl. Michael Keaton ha ripreso il ruolo di Batman per il film, che vede nel cast anche J.K. Simmons e Brendan Fraser.

Quando gli è stato chiesto quando apparirà come Batman, Keaton ha scherzato: "Un po' più tardi stasera, probabilmente, se sei abbastanza fortunato". Poi ha proseguito: "Vedremo. È stato fantastico. È stato divertente. Non ne ho proprio idea".

Dopesick, la recensione: Michael Keaton racconta la crisi degli oppioidi in un toccante dramma corale

Michael Keaton ha vinto il suo primo Emmy per il ruolo del dottor Samuel Finnix nella serie Dopesick - Dichiarazione di dipendenza.

"I miei non erano esattamente mecenati delle arti", ha detto l'attore nel suo discorso di ringraziamento. "Non eravamo mecenati di niente, francamente. Ma voglio ringraziarli. Voglio solo ringraziare tutte quelle persone della mia famiglia per non avermi mai fatto sentire sciocco, perché l'ho fatto molte volte io stesso. Questa cosa del sentirsi sciocchi e prendere in giro te stesso e commettere errori, c'è un enorme potere e merito in questo. Sono contento di essermi reso ridicolo ancora e ancora e ancora".