The Flash: il regista offre un nuovo sguardo al Batman di Ben Affleck in azione

Ben Affleck è pronto per la sua ultima uscita nei panni di Batman in The Flash, cinecomic in uscita a giugno. Il suo uomo Pipistrello sarà coinvolto in alcune spettacolari sequenze d'azione, come anticipano i bozzetti diffusi su Instagram dal regista Andy Muschietti.

Nel trailer di The Flash che ha debuttato durante il Super Bowl, i fan hanno espresso perplessità nei confronti del "reggiseno" integrato nel nuovo costume del Batman di Ben Affleck, ma hanno anche celebrato il suo imminente ritorno per quella che sarà l'ultima apparizione.

Andy Muschietti ha condiviso sul suo account Instagram un nuovo schizzo dello storyboard disegnato a mano che anticipa una scena con il Batman di Ben Affleck. Lo schizzo mostra Batman che si aggrappa al retro di un veicolo in movimento con uno dei suoi gadget, una freccia sulla bozza indica uno zoom della telecamera. Quindi scivola alla sua sinistra, apre le ali e salta sul il tetto di un'auto. L'immagine è accompagnata dalla scritta:

"Il primo storyboard che ho abbozzato per THE FLASH in cui il nostro amico pipistrello fa shpoonk!"

The Flash: il nuovo trailer contiene un easter egg legato al Batman di Adam West

Diretto da Andy Muschietti da una sceneggiatura scritta dall'autrice di Birds of Prey Christina Hodson, The Flash si ispira alla trama del fumetto Flashpoint, che ha seguito Barry Allen mentre navigava in un universo DC alterato da lui per evitare la morte della madre. Scritto da Geoff Johns e disegnato da Andy Kuber, Flashpoint ha cambiato radicalmente lo stato dell'universo DC Comics e ha portato al lancio di New 52. Oltre a Ezra Miller, nel cast anche Michael Keaton e Ben Affleck nei panni di due incarnazioni diverse di Batman, Michael Shannon nei panni del generale Zod e Sasha Calle nel ruolo di Supergirl.