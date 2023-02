The Flash: il nuovo trailer contiene un easter egg legato al Batman di Adam West

Il nuovo trailer di The Flash contiene un easter egg legato alla versione di Batman interpretata da Adam West. A rivelarlo, dopo il debutto del video avvenuto durante il Super Bowl, è stato il costumista e concept artist Chris Weston con alcuni tweet condivisi online.

L'artista, che ha ideato i costumi di Batman per The Flash, ha svelato l'interessante dettaglio rispondendo ai fan sui social, confermando una teoria che era emersa nelle ultime ore.

Nel video condiviso online si vede infatti Michael Keaton indossare dei costumi inediti e su uno è presente il simbolo della serie del 1966 dedicata alle avventure di Batman che aveva come protagonista Adam West.

Weston ha scritto: "Penso di poterlo dire ora: ho lavorato ai costumi di The Flash e ho avuto il privilegio di lavorare sulle Bat-tute di Michael Keaton... Comprese quelle varianti (Ho chiesto specificatamente se potevo realizzare una tuta grigia perché sono anche un triste vecchio fanboy!)". Chris ha proseguito: "Il simbolo di Batman '66... Una mia idea...! Come i dettagli per afferrare le pistole nelle fondine e le orecchie stile golden age sul cappuccio! Ero nel paradiso dei fanboy! Per fortuna ho avuto una grandiosa capo costumista, Alexandra Byrne, che ha recepito con molta attenzione le mie folli nozioni!".

The Flash: previsto un cameo di un Batman del passato, ma non sarà né Keaton né Affleck [RUMOR]

Nella sinossi di The Flash si legge: "Ezra Miller riprende il ruolo di Barry Allen nel primo film standalone sul personaggio DC. I mondi di scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando la distruzione totale e non ci sono super eroi che possano contrastarlo. A meno che Barry non riesca a convincere un Batman molto diverso da quello che conosceva a uscire dalla pensione e salvare un kryptoniano imprigionato... anche se non quello che sta cercando. Alla fine, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza di Barry è correre per salvarsi la vita. Ma l'estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?"